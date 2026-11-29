Protestele din Albania au degenerat. Capitala Albaniei, Tirana, a fost scena unor noi confruntări între protestatari și forțele de ordine, duminică, 29 noiembrie, în a doua zi consecutivă de manifestații antiguvernamentale. Autoritățile sanitare au raportat alte 12 persoane rănite, după ce violențele de sâmbătă s-au soldat cu 61 de persoane care au necesitat îngrijiri medicale, relatează Reuters. Manifestanții au cerut demisia premierului Edi Rama, aflat la conducerea guvernului din 2013.

Mii de albanezi au participat duminică la o nouă manifestație organizată pe străzile capitalei Tirana, după protestele violente de sâmbătă.

O parte dintre participanți au aruncat cu pietre și petarde către forțele de ordine. Polițiștii au intervenit pentru dispersarea manifestanților, utilizând gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Potrivit autorităților sanitare albaneze, confruntările de duminică s-au soldat cu 12 răniți. În cursul zilei precedente, 61 de persoane au necesitat asistență medicală, multe dintre acestea fiind lovite de gloanțe de cauciuc.

Ministerul Sănătății din Albania a transmis că printre persoanele care au primit îngrijiri medicale sâmbătă s-au numărat 17 polițiști, 22 de manifestanți, șase jurnaliști, șase trecători, un agent de securitate și un parlamentar.

Conform bilanțului actualizat al instituției, cinci persoane se aflau în continuare în spital.

Poliția albaneză a anunțat duminică arestarea a 12 persoane în urma incidentelor înregistrate în timpul protestelor de sâmbătă. Alte 19 persoane fac obiectul unor cercetări penale. Autoritățile le suspectează de atacarea polițiștilor cu obiecte contondente, materiale pirotehnice și cocktailuri Molotov, precum și de blocarea traficului rutier și provocarea unor distrugeri.

În timpul manifestației de sâmbătă, mai mulți protestatari care purtau măști au spart ferestrele unor imobile guvernamentale și au încercat să se apropie de sediul în care se află biroul premierului.

Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru îndepărtarea acestora. Printre instituțiile la care au fost semnalate pagube materiale se numără Ministerul Mediului, Banca Albaniei, Primăria Tirana și Teatrul Național de Păpuși.

Manifestațiile antiguvernamentale își au originea într-o mișcare de protest declanșată la sfârșitul lunii mai, ca reacție la un proiect turistic de lux propus pentru litoralul din sudul Albaniei.

Proiectul este asociat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Mișcarea de protest, devenită cunoscută sub denumirea de „Flamingo”, a fost urmată, în luna septembrie, de mobilizarea studenților nemulțumiți de situația sistemului educațional și de nivelul de trai. Pe parcursul lunilor următoare, solicitările participanților s-au extins, aceștia cerând inclusiv înlăturarea lui Edi Rama de la conducerea guvernului și modificarea sistemului politic.

Acuzațiile de corupție, numărul insuficient al locurilor de muncă și problemele economice se numără printre principalele nemulțumiri invocate de protestatari. Premierul Edi Rama a respins acuzațiile formulate la adresa sa și a susținut că proiectul de dezvoltare turistică respectă legislația, iar habitatele naturale vor beneficia de protecție.

Executivul albanez a făcut apel la dialog și a anunțat o serie de măsuri economice, printre care reducerea prețurilor la carburanți și creșterea ajutoarelor financiare acordate familiilor cu venituri reduse.

Edi Rama ocupă funcția de premier al Albaniei din 2013, obținând cel de-al patrulea mandat în urma alegerilor desfășurate în 2025. Actualele manifestații antiguvernamentale reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care s-a confruntat executivul său în ultimii ani, în contextul în care Albania și-a stabilit ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.