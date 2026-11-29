Mii de persoane au participat duminică, 29 noiembrie, la o manifestație organizată în Istanbul, la inițiativa a peste 100 de organizații politice și ale societății civile din Turcia. Protestatarii au denunțat deteriorarea nivelului de trai, corupția și măsurile îndreptate împotriva opoziției și a instituțiilor de presă, într-un context economic marcat de o inflație anuală de aproximativ 30%, potrivit datelor oficiale.

Manifestația s-a desfășurat în cartierul Kartal, situat în partea asiatică a Istanbulului, și a fost organizată de sindicate, asociații, formațiuni politice de opoziție și reprezentanți ai societății civile, potrivit presei turce, citate de AFP și dpa. În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, mii de oameni au răspuns apelului organizatorilor și au participat la miting.

Ozkan Atar, președintele sindicatului muncitorilor din industria metalurgică Birlesik Metal-Is, a vorbit în fața participanților despre dificultățile economice și nemulțumirile sociale.

Liderul sindical a cerut, de asemenea, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în acte de corupție.

„Este imperativ să cerem ca cei responsabili de actele de corupţie să fie traşi la răspundere. Suntem indignaţi de jefuirea resurselor noastre de către cercul privilegiat care îi înconjoară pe cei aflaţi la putere. Vrem democraţie, libertate, egalitate şi pace", a adăugat el.

Participanții la manifestație au afișat pancarte cu mesaje referitoare la condițiile de muncă, situația financiară a pensionarilor, utilizarea fondurilor publice și respectarea drepturilor cetățenești. Printre mesajele afișate s-au numărat "Justiţie, pâine şi libertate", „Nu sărăciei şi corupţiei”, "Puţină viaţă, muncă multă: ajunge!", "Pentru pensionari, foamete; pentru cei apropiaţi de putere, lux", "Un buget pentru oameni, nu pentru hoţi".

Ozgur Celik, liderul organizației din Istanbul a principalului partid de opoziție, a vorbit despre legătura dintre situația politică și problemele economice ale țării.

„Atacurile asupra democraţiei au consecinţe foarte profunde pentru economia ţării. Turcia este târâtă spre o mare sărăcie şi mizerie”, le-a declarat reporterilor Ozgur Celik.

Manifestația a avut loc pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă populația Turciei. Statisticile oficiale indică o rată anuală a inflației de aproximativ 30%. Estimările grupului independent de cercetare Enag indică însă un nivel mai ridicat, de aproximativ 45% în luna octombrie.

În plan politic, reprezentanții opoziției din Turcia sunt vizați de numeroase acțiuni în justiție. Cea mai recentă decizie îl privește pe primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în detenție.

Anularea diplomei sale universitare îl împiedică să candideze la următoarele alegeri prezidențiale. Protestul de duminică a fost precedat de o altă manifestație de amploare, organizată în urmă cu o săptămână. Atunci, mii de persoane au ieșit pe străzile Istanbulului pentru a contesta închiderea mai multor instituții de presă ale opoziției.