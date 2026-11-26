Aproximativ 150 de salariați ai CET Iași au protestat spontan joi dimineață, 26 noiembrie, din cauza neacordării unei indexări salariale de 6,5%. Angajații susțin că îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de majorare și așteaptă aprobarea unui memorandum în ședința de Guvern. Liderul sindicatului Energia, Sorin Turcu, a declarat că acțiunea nu afectează alimentarea cu energie termică a municipiului Iași.

Angajații centralei ieșene au organizat cel de-al treilea protest pe tema drepturilor salariale. Sindicaliștii au dat asigurări că locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare vor beneficia în continuare de căldură.

”Nu vor fi sincope în funcţionarea şi în alimentarea cu energie termică a oraşului. Noi ne protejăm locul de muncă şi nu am întreprins niciodată acţiuni care să pună în pericol funcţionarea sistemului”, a afirmat liderul sindical Sorin Turcu.

Reprezentantul salariaților a declarat că ședința Executivului de joi reprezintă, în opinia sa, ultima oportunitate pentru aprobarea memorandumului necesar acordării indexării salariale.

”Astăzi (joi – n.r) este şedinţă la Guvern, ultima în care se mai poate aproba memorandumul pe baza ordonanţei 89. Dacă nu se aprobă la ultima şedinţă a Guvernului din noiembrie, în decembrie nu mai poate fi aprobat”, a afirmat Sorin Turcu.

Liderul sindicatului Energia a susținut că angajații riscă să piardă dreptul la indexare dacă demersul nu este soluționat până la sfârșitul lunii noiembrie, când, potrivit acestuia, ordonanța 89 și-ar pierde valabilitatea.

”Dacă se dă o nouă ordonanţă care va limita din nou creşterea salarială la nivelul lunii decembrie, cum au făcut prin cele două ordonanţe din 2024 şi 2025, practic am pierdut indexarea de 6,5 la sută”, a declarat liderul sindical de la CET Iași.

Sorin Turcu a invocat și situația altor instituții din România, în cazul cărora prevederile ordonanței au fost aplicate încă din luna aprilie a acestui an.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că memorandumul privind majorarea salariilor cu 6,5% a fost transmis Ministerului Dezvoltării și Ministerului Finanțelor încă din perioada Guvernului Bolojan.

Edilul a afirmat că angajații centralei sunt nemulțumiți inclusiv din cauza faptului că un demers similar a primit deja aprobarea în cazul municipiului Oradea.

”Nu s-a aplicat până în prezent, deşi s-au făcut mai multe demersuri pe parcursul a jumătate de an. Municipiul Oradea a primit aprobarea acestui memorandum, lucru care i-a nemulţumit foarte mult pe angajaţii de la CET Iaşi”, a declarat primarul Iașiului.

Mihai Chirica a afirmat că termoficarea ”nu este o joacă” și a confirmat că activitatea centralei continuă în condiții normale, în pofida protestului organizat de salariați.

Primarul și-a exprimat speranța că solicitările angajaților vor fi soluționate în cadrul ședinței Executivului de joi.

„Structura funcţională a CET nu a fost afectată. Centrala furnizează în continuare agentul termic necesar încălzirii locuinţelor şi a instituţiilor pe care le avem în grijă. Speranţa noastră este ca în şedinţa de guvern de astăzi să fie rezolvată problema”, a adăugat primarul Iașiului, Mihai Chirica.