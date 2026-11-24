Republica Moldova și România fac pași pentru reluarea navigației pe râul Prut. Cele două state își propun să dezvolte treptat infrastructura necesară transportului fluvial. Printre primele acțiuni planificate se numără realizarea unor studii hidrografice comune, dragarea albiei și amenajarea unui sector-pilot pe cursul inferior al râului. Acesta ar urma să asigure conexiunea cu porturile Giurgiulești și Galați.

Inițiativa a fost prezentată în cadrul conferinței dedicate proiectului strategic „Amenajarea hidrotehnică și pentru navigație a râului Prut”, organizată la Iași. Republica Moldova susține reluarea navigației pe Prut și consideră că proiectul ar putea aduce beneficii comunităților de pe ambele maluri ale râului.

„Republica Moldova susține ideea relansării navigației pe Prut și privește cu încredere tot ce ar putea aduce aceasta regiunii noastre: legături mai strânse între comunitățile de pe cele două maluri, noi oportunități pentru agricultori și pentru mediul de afaceri și o apropiere tot mai firească de spațiul european”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.

Potrivit oficialului, dezvoltarea navigației pe Prut este unul dintre obiectivele asumate de Guvernul Republicii Moldova. Acesta este prevăzut atât în Strategia de mobilitate 2030, cât și în angajamentele bilaterale încheiate cu România.

Pentru a trece la următoarele etape ale proiectului, cele două state propun efectuarea unor studii hidrografice comune. Va fi analizat și potențialul economic al transportului de mărfuri pe Prut. Totodată, urmează să fie evaluat impactul intervențiilor asupra mediului. În baza acestor analize, ar putea fi amenajat un sector-pilot pe cursul inferior al râului. Acesta ar urma să fie conectat la porturile Giurgiulești și Galați.

Realizarea primei etape ar permite stabilirea unui mecanism comun pentru finanțarea și întreținerea căii navigabile. Ulterior, infrastructura ar putea fi extinsă spre amonte.

În luna ianuarie a acestui an, reprezentanții Republicii Moldova și ai României au discutat, la Chișinău, despre posibilitatea efectuării unor lucrări comune de dragare a albiei Prutului. Intervențiile sunt necesare pentru a asigura adâncimile corespunzătoare navigației.

Republica Moldova are deja experiență în reluarea transportului fluvial pe acest râu. În 2012, navigația pe sectorul Giurgiulești–Cahul a fost redeschisă. Un an mai târziu, aceasta a fost extinsă până la Cantemir. Menținerea navigabilității presupune însă lucrări regulate de întreținere a albiei. Este necesar și un flux constant de mărfuri pentru ca transportul fluvial să poată fi susținut pe termen lung.

Planurile prezentate la Iași vizează dezvoltarea, pe termen lung, a aproximativ 500 de kilometri de cale navigabilă. Aceasta ar urma să fie integrată într-un viitor coridor fluvial care să conecteze Marea Baltică și Marea Neagră.

Potrivit lui Mircea Păscăluță, reluarea navigației pe Prut ar putea impulsiona schimburile comerciale și ar consolida cooperarea economică dintre Republica Moldova și România.

„Astăzi, râul Prut marchează cea mai lungă frontieră fluvială externă a Uniunii Europene. În contextul aderării Republicii Moldova la UE, avem oportunitatea de a transforma această frontieră într-un spațiu al cooperării, al dezvoltării economice și al prosperității comune. Relansarea navigației pe Prut poate contribui la intensificarea schimburilor comerciale dintre cele două state și la consolidarea conectivității regionale”, a subliniat secretarul de stat.

Pe lângă transportul de mărfuri, inițiativa urmărește valorificarea potențialului economic al râului Prut. Proiectul include și obiective legate de gestionarea mai eficientă a resurselor de apă și extinderea sistemelor de irigații.