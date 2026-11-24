Ilinca Simion, soția liderului AUR, George Simion, a transmis marți un mesaj de apreciere la adresa Maternității Polizu din București, unde și-a adus pe lume ambii copii. Postarea a fost publicată la o săptămână după nașterea celui de-al doilea copil și cu o zi înainte ca deputații să dezbată și să voteze moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Soția președintelui AUR a descris experiența avută la maternitatea din Capitală și a enumerat șase motive pentru care consideră că a făcut alegerea potrivită.

„Şi în România se poate! Nu puteam alege un loc mai bun decât Maternitatea Polizu pentru a-i aduce pe lume pe cei doi copii ai mei şi vă spun şi de ce”, a scris Ilinca Simion într-o postare publicată pe Facebook.

Aceasta le-a mulțumit medicilor care au îngrijit-o și a vorbit despre dotările unității medicale, în special despre echipamentele necesare pentru tratarea nou-născuților prematuri.

Ilinca Simion a precizat că primul copil, Radu, s-a născut la 37 de săptămâni, iar Maria, cel de-al doilea copil, a venit pe lume la 36 de săptămâni și cinci zile. Ambii au beneficiat de îngrijirea medicală necesară.

„Pentru o mamă, să ştie că micuţii ei sunt pe mâini bune şi că există toate resursele necesare înseamnă enorm!”, a transmis soția liderului AUR.

Un alt aspect menționat de Ilinca Simion este reprezentat de dotările secției de terapie intensivă, unde pacientele care au nevoie de supraveghere suplimentară pot beneficia de îngrijire medicală specializată.

„Când ştii că urmează o intervenţie chirurgicală şi că recuperarea ta poate necesita mai multă atenţie, începi să priveşti altfel locul în care alegi să naşti. Te gândeşti la siguranţa ta, la echipa medicală, la aparatură şi la toate lucrurile care pot face diferenţa în momentele în care eşti vulnerabilă”, a mai scris aceasta.

Soția lui George Simion a adăugat că experiența de la Polizu i-a oferit liniștea de care avea nevoie.

„Polizu a însemnat tocmai această linişte”, a transmis Ilinca Simion.

Aceasta a amintit și de bucătăria proprie a maternității, apreciind calitatea preparatelor primite pe durata internării.

„Aşa că da, se poate şi în România! Iar experienţa mea de la Maternitatea Polizu merită povestită”, a fost mesajul prin care și-a încheiat postarea.

Ilinca Simion a născut luni, 16 noiembrie, o fetiță pe nume Maria. Cei doi mai au un băiat, Radu, care a venit pe lume în aprilie 2024.

Maternitatea Polizu face parte din Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, instituție medicală publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Mesajul Ilincăi Simion a fost publicat cu o zi înaintea dezbaterii și votului asupra moțiunii simple îndreptate împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Documentul, intitulat „Un pacient nu poate înghiţi un tabel”, a fost depus pe 18 noiembrie de parlamentari USR și PNL.

Semnatarii îi reproșează ministrului gestionarea sistemului sanitar și susțin că acesta ar fi acordat mai multă atenție propriei imagini publice decât problemelor pacienților. Printre criticile formulate se numără situația medicamentelor esențiale pentru bolnavii oncologici și persoanele cu afecțiuni psihice, modul de construire a bugetului Sănătății pentru 2026 și pierderea unor finanțări din PNRR destinate spitalelor.

Întrebat despre poziția partidului la vot, deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat luni, la Parlament: „AUR este în opoziţie şi vom vota în consecinţă”.

Acesta a amintit că formațiunea a criticat, la rândul său, activitatea lui Alexandru Rogobete la conducerea Ministerului Sănătății.

PNL și USR au împreună 95 de deputați, în timp ce AUR deține 62 de mandate în Camera Deputaților. Moțiunea simplă poate fi adoptată cu votul majorității deputaților prezenți la ședință, însă aprobarea documentului nu determină automat demiterea ministrului vizat.

Alexandru Rogobete ocupă pentru a doua oară funcția de ministru al Sănătății, în Guvernul condus de Luca Niculescu, învestit la 20 octombrie.

Ministrul a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că textul moțiunii ar fi fost pregătit de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu și că demersul parlamentar ar fi fost transformat într-o dispută personală.