Republica Moldova. Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare” și considerată apropiată de oligarhul fugar Ilan Șor, nu mai deține cetățenia română. Anunțul a fost făcut de deputatul Parlamentului României, Alexandrin Moiseev. Potrivit acestuia, retragerea cetățeniei a avut loc în urma unei proceduri inițiate la sesizarea Serviciului Român de Informații (SRI) și a parlamentarului român.

Solicitarea de retragere a cetățeniei a fost formulată în baza articolului 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române. Prevederea se referă la persoanele care au legături cu entități teroriste, le sprijină sau desfășoară activități considerate amenințări la adresa securității naționale a României.

Parlamentarul român afirmă că a participat la demersul prin care s-a solicitat retragerea cetățeniei Victoriei Furtună. Acesta consideră că autoritățile trebuie să aplice legea atunci când există motive care țin de securitatea națională.

„În cazul Victoriei Furtună, cetățenia română a fost retrasă în urma procedurii declanșate în baza Legii nr. 21/1991, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a mea, în calitate de deputat în Parlamentul României. Am considerat că acest demers trebuie făcut și am susținut aplicarea legii până la capăt”, a scris Alexandrin Moiseev pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai declarat că acordarea cetățeniei române presupune și respectarea obligațiilor legale de către beneficiari. În opinia sa, România nu poate face abstracție de riscurile care ar putea afecta securitatea statului.

„România nu poate oferi drepturile cetățeniei sale fără să își apere. În același timp, interesele și securitatea națională. Acest caz trebuie să fie un semnal pentru toți cei care consideră că pot obține cetățenia română, iar ulterior pot ignora obligațiile legale care vin la pachet cu ea”, a afirmat deputatul.

Moiseev a insistat că prevederile legale trebuie aplicate indiferent de statutul sau influența persoanei vizate. Totodată, a precizat că decizia nu trebuie asociată cu originea, etnia sau opiniile politice ale acesteia.

„Cine dorește să fie cetățean român trebuie să respecte România. Statul român nu trebuie să fie niciodată lipsit de mijloacele prin care își apără propria cetățenie”, a conchis parlamentarul.

Potrivit articolului 25 din Legea nr. 21/1991, cetățenia română poate fi retrasă în anumite situații expres prevăzute de legislație.

Printre acestea se numără înrolarea, în străinătate, în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau se află în război. Legea mai prevede retragerea cetățeniei în cazul persoanelor care au legături cu entități teroriste, le-au sprijinit sau au fost implicate în pregătirea și comiterea unor acte de terorism.

De asemenea, măsura poate fi aplicată persoanelor care au săvârșit alte fapte considerate amenințări la adresa securității naționale a României sau au obținut cetățenia prin fraudă, folosind informații false ori ascunzând date relevante.

De cealaltă parte, Victoria Furtună a respins anterior informațiile privind inițierea procedurii de retragere a cetățeniei române. Aceasta a calificat acuzațiile drept „o minciună” și a susținut că o asemenea măsură ar putea fi luată doar în urma unei cauze penale și a unei sentințe de condamnare.

„Nu am fost anunţată de autorităţile naţionale, nici cele din România. Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, a scris Furtună pe o rețea de socializare.

Aceasta a susținut că retragerea cetățeniei ar necesita o condamnare pentru afiliere la grupări criminale sau teroriste ori pentru atentat la securitatea României.

Victoria Furtună este fostă procuroră anticorupție și lideră a Partidului „Moldova Mare”. Aceasta este acuzată de legături apropiate cu oligarhul fugar Ilan Șor, refugiat la Moscova.

Furtună promovează proiectul unei așa-numite „Moldove Mari”. Inițiativa este asociată cu ideea reunirii unor teritorii care au făcut parte din Moldova istorică. Analiștii politici consideră că asemenea mesaje sunt în concordanță cu narațiunile promovate de propaganda rusă și pot pune în discuție inclusiv integritatea teritorială a României.

În iulie 2025, Victoria Furtună a fost inclusă pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană, alături de alte persoane asociate lui Ilan Șor. Măsurile restrictive presupun înghețarea bunurilor și a conturilor aflate în jurisdicția UE și a Republicii Moldova, precum și interdicții de călătorie.