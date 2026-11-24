Arhiepiscopia Bucureștiului a transmis un punct de vedere oficial în urma incidentului petrecut luni dimineață în fața bisericii din Voluntari, unde Gigi Becali, în vârstă de 68 de ani, a brusc și a insultat un jurnalist Antena 1. Reacția vine după un weekend tensionat pentru finanțatorul FCSB, care a izbucnit în direct la Digi Sport duminică seară, după al patrulea meci la rând fără gol marcat al echipei sale, moment în care moderatorul Vali Moraru a decis să-i închidă telefonul, conform gsp.ro.

Într-o declarație oferită publicației buletindebucuresti.ro, reprezentanții bisericii au subliniat că instituția susține dialogul și respectul, menționând totodată că a luat act de atitudinea patronului FCSB în relația cu presa.

„Arhiepiscopia Bucureștilor promovează constant dialogul, respectul reciproc și buna înțelegere între oameni”, se arată în reacția Arhiepiscopiei, oferită pentru buletindebucuresti.ro.

Totodată, preotul Ștefan Zară a precizat că instituția bisericească căreia îi aparține lăcașul de cult a luat act de scuzele transmise ulterior de omul de afaceri.

„În ceea ce privește incidentul semnalat, luăm act de faptul că domnul George Becali și-a exprimat ulterior regretul, cerându-și scuze. Precizăm că incidentul menționat nu constituie, în sine, dovada unei restricționări a accesului credincioșilor la viața liturgică, biserica fiind un spațiu al rugăciunii și al comuniunii”, se mai arată în răspunsul Arhiepiscopiei.

Totul a escaladat luni dimineață, chiar la începutul declarațiilor susținute de Gigi Becali în fața bisericii sale din Voluntari. Patronul FCSB tocmai afirmase că, de acum înainte, va lua singur toate deciziile la club, iar un reporter Antena 1 l-a întrebat: „Nu vă e teamă că-l supărați și pe Reghecampf?”.

Întrebarea jurnalistului l-a scos din pepeni pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a trecut imediat la atac verbal și fizic, vizând atât reporterul, cât și televiziunea de la care acesta venea, dar și moderatorul de la Digi Sport.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări.

Cine ești tu, Moraru? Ești chestionator și tu? Hai lasă, pui întrebări să faceți mizerii și să inventați numai minciuni că vezi Doamne câștigă Becali nu știu câte milioane. Voi cu Antena mincinoasă! Antena este aici? Nu te mai primesc. Aici e proprietate privată. Dacă ești obraznic așa”, a spus vizibil iritat Becali, după care a urmat o serie de jigniri și îmbrânceli.

„Gata, bă, lasă-mă în pace! Nu vreau, ia ăsta de aici și pleacă! N-ai voie să stai aici! E proprietate privată! Pleacă de aici! Ești obraznic! Pleacă de aici, nu vreau să vorbesc cu tine!”, a spus Becali în timp ce l-a împins pe reporter.

În mijlocul altercației, reporterul Antena 1 a încercat să afle motivul reacției dure, întrebând: „De ce mă bruscați?”. Finanțatorul FCSB a continuat însă cu aceleași reproșuri la adresa jurnaliștilor și a menționat că va merge din nou să se spovedească.

„Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Plecați cu Antena voastră vagaboandă!

Veniți să faceți nervi la om! Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”. „M-am spovedit dimineață, că l-am paradit pe Moraru de la Digi. Dar ăsta de la Antene e vagabond, că e vagabond el. Bă, lasă-mă în pace! Dar acum trebuie să mă duc iarăși să mă spovedesc. Ce întrebări să pune, e procuror! Acum să bage imaginile pe TikTok!

Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări... iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv... Acum mă duc să mă spovedesc din cauza la vagabond. Hai, să fiți sănătoși!”, a spus Becali.