Administrația Prezidențială a transmis un răspuns la raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Instituția susține că documentul formațiunii nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate au fost deja abordate în Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Raportul AUR, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, are 436 de pagini și analizează circumstanțele anulării scrutinului, competențele Curții Constituționale și rolul instituțiilor statului. Formațiunea susține că, la aproape doi ani de la decizia CCR, acuzațiile care au stat la baza anulării nu au fost demonstrate prin date concrete.

În răspunsul său, Administrația Prezidențială prezintă motivele pentru care Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor și răspunde principalelor obiecții formulate în documentul AUR.

Potrivit instituției, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 pe baza a trei aspecte:

Utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, prin finanțări netransparente, ar fi creat unui candidat un avantaj substanțial de expunere în mediul online.

Publicitatea electorală care nu a fost marcată conform legii ar fi contribuit la obținerea aceluiași tip de avantaj.

Un candidat ar fi încălcat legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli, în condițiile unei expuneri media consistente.

Administrația Prezidențială afirmă că raportul AUR nu contrazice decât parțial argumentele din hotărârea CCR. Instituția face trimitere și la explicațiile oferite public de judecătorii constituționali, precum și la interviul acordat în februarie 2025 de fostul președinte al Curții Constituționale, Marian Enache.

Administrația Prezidențială invocă articolul 2 din Constituție, care prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a exercitării suveranității, și articolul 146 litera f), care stabilește atribuția CCR de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și de a confirma rezultatele sufragiului.

Instituția susține că această competență nu este limitată de articolul 52 din Legea 370/2004, care stabilește cadrul în care competitorii electorali pot sesiza Curtea.

AUR susține că instanța constituțională nu putea declanșa din proprie inițiativă procedura de verificare. În răspuns, Administrația Prezidențială reia argumentul privind articolul 146 litera f) din Constituție și precizează că articolul 52 din Legea 370/2004 reglementează sesizările competitorilor electorali, fără să limiteze modalitatea în care Curtea verifică respectarea corectitudinii procesului electoral.

Raportul AUR susține că anularea alegerilor a contrazis decizia anterioară prin care fusese confirmat rezultatul primului tur.

Administrația Prezidențială explică faptul că prima hotărâre a vizat verificarea proceselor-verbale de numărare a voturilor și nu a identificat nereguli în această etapă. Potrivit instituției, Curtea nu fusese sesizată atunci cu privire la neregulile din campania electorală. Ulterior, în urma informărilor primite, CCR s-a autosesizat și a adoptat Hotărârea nr. 32.

AUR consideră că documentele existente nu ofereau suficiente dovezi pentru o asemenea decizie.

Administrația Prezidențială admite că probele pe care s-a bazat Curtea nu erau complete în momentul pronunțării hotărârii, dar susține că timpul disponibil nu permitea verificări exhaustive. Instituția afirmă că judecătorii au considerat suficiente indiciile privind denaturarea competiției electorale, iar verificările ulterioare ar fi confirmat aceste indicii.

AUR susține că CCR nu a demonstrat că problemele identificate au schimbat rezultatul alegerilor și că anularea a fost disproporționată.

În replică, Administrația Prezidențială afirmă că instanța nu trebuia să cuantifice sociologic impactul campaniilor online, ci să constate dacă procesul electoral fusese distorsionat semnificativ. Instituția invocă și diferența dintre intenția de vot atribuită unui candidat cu două săptămâni înainte de scrutin și rezultatul obținut ulterior: aproximativ 3% în sondaje, respectiv 23% în primul tur.

AUR susține că procedura de anulare nu a respectat aceste garanții.

Administrația Prezidențială recunoaște că legislația românească nu era pregătită pentru situația apărută în 2024, în special în ceea ce privește manipularea algoritmică și finanțarea digitală. Instituția consideră că legislația electorală viitoare trebuie să includă mecanisme prin care persoanele vizate de eventuale sancțiuni să își poată exprima punctul de vedere.

În același timp, Administrația Prezidențială susține că decizia CCR, adoptată în condiții excepționale și pe fondul unor prevederi legislative insuficiente, a fost preferabilă validării unui proces electoral pe care îl consideră profund viciat. Instituția face trimitere și la Comisia de la Veneția, care admite anularea alegerilor ca remediu excepțional.

Raportul AUR invocă finanțarea internă a campaniei „Echilibru și Verticalitate” de către PNL și susține că aceasta contrazice acuzațiile privind implicarea Rusiei.

Administrația Prezidențială consideră că existența unei finanțări interne pentru o parte a campaniei nu exclude posibilitatea unor finanțări externe pentru alte operațiuni. Instituția mai precizează că hotărârea CCR nu s-a bazat exclusiv pe existența unei ingerințe străine, ci pe problema finanțării ilicite, indiferent dacă aceasta a provenit din surse interne sau externe.

AUR susține că aceste instituții și-ar fi depășit atribuțiile în contextul anulării alegerilor.

În răspuns, Administrația Prezidențială subliniază că hotărârea de anulare a aparținut exclusiv judecătorilor Curții Constituționale și a fost adoptată în unanimitate. Instituția amintește și că Legea 51/1991 privind securitatea națională include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională printre amenințările la adresa securității naționale, iar CSAT are atribuții în apărarea ordinii constituționale.

Raportul prezentat de AUR luni seară are 436 de pagini și analizează decizia Curții Constituționale, circumstanțele anulării scrutinului și implicarea instituțiilor statului în evenimentele care au precedat această hotărâre.

Formațiunea susține că, la aproape doi ani de la anularea alegerilor, autoritățile nu au oferit un răspuns instituțional complet la întrebările privind temeiul constituțional al deciziei CCR.

Una dintre principalele întrebări formulate în document privește norma care i-ar fi permis Curții Constituționale să anuleze din oficiu întregul proces electoral, după ce rezultatul primului tur fusese confirmat printr-o hotărâre definitivă.

AUR contestă și faptul că nu ar fi existat o procedură prestabilită pentru o asemenea situație și nici o cale de atac împotriva hotărârii de anulare.

„O putere exercitată o dată, fără ca temeiul, limitele și procedura să fie clarificate, poate deveni o putere permanentă”, se arată în raport.

Autorii documentului susțin că decizia CCR a creat o vulnerabilitate constituțională, deoarece competența prevăzută în Constituție și puterea exercitată efectiv de Curte nu ar fi coincis.

Un alt argument central al raportului AUR privește documentele pe care s-a bazat Curtea Constituțională în momentul anulării alegerilor.

Autorii susțin că judecătorii au avut la dispoziție doar note de informare care menționau existența a 25.000 de conturi, fără identificarea sursei cifrei și fără dovezi privind autorii operațiunilor sau influența acestora asupra votului.

În document se afirmă că TikTok ar fi declarat în scris că cifra de 25.000 de conturi nu era dovedită.

AUR mai susține că nici verificările penale ulterioare nu pot suplini retroactiv lipsa probelor existente la 6 decembrie 2024, data deciziei CCR.

Raportul afirmă că anularea a lipsit de efecte voturile exprimate de 9.242.186 de cetățeni și a afectat și voturile a peste 53.000 de români care participaseră la turul al doilea. Autorii mai reclamă că decizia a fost luată fără participarea părților, fără asigurarea dreptului la apărare și fără posibilitatea unei căi de atac.

Documentul abordează și decizia din 5 octombrie 2024, prin care Curtea Constituțională a eliminat din competiția electorală un candidat înregistrat de Biroul Electoral Central. Este vorba despre Călin Georgescu.

Autorii raportului susțin că această măsură a fost luată pe baza unor criterii care nu fuseseră reglementate de Parlament și o prezintă drept parte a unei practici care a culminat cu anularea scrutinului din decembrie.

Într-un alt capitol, raportul contestă explicația privind ingerința rusă în sprijinul candidatului Călin Georgescu. AUR susține că invocarea unei intervenții externe a oferit autorităților o justificare pentru anularea alegerilor și a influențat modul în care publicul a perceput decizia.

Potrivit autorilor, acuzațiile privind ingerința rusă au permis partidelor care pierduseră competiția să evite discuția despre propriul rezultat electoral, iar instituțiilor de securitate să prezinte situația drept o urgență națională.

Raportul concluzionează că documentele invocate de CCR nu ar fi demonstrat existența fraudei prevăzute de lege pentru anularea alegerilor.

La prezentarea documentului, deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat că nu au existat ingerințe rusești și că singurele intervenții au fost cele ale instituțiilor statului român.

Raportul urmează să fie supus dezbaterii și votului în comisia de specialitate din Camera Deputaților. Ulterior, documentul ar urma să fie transmis instituțiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor prezentate și stabilirea eventualelor răspunderi.