Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat marți, 24 noiembrie, emiterea unui mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului, pe fondul unor posibile incursiuni de drone. Autoritățile au instituit alerta aeriană la ora 10:10, iar cetățenii au fost avertizați, un minut mai târziu, prin intermediul telefoanelor mobile.

Decizia de avertizare a populației a fost luată după ce Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la situație.

”La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a anunțat ISU Tulcea.

Prin intermediul sistemului RO-Alert, autoritățile le-au recomandat persoanelor aflate în zonele vizate să își păstreze calmul și să se refugieze în spațiile special amenajate pentru protecția civilă sau în subsolurile clădirilor.

Cei care nu au acces la asemenea adăposturi au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori.

"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul transmis populației.