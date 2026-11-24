Alertă în nordul județului Tulcea. Mesaj RO-Alert privind posibile incursiuni de drone
- Bianca Ion
- 24 noiembrie 2026, 11:42
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat marți, 24 noiembrie, emiterea unui mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului, pe fondul unor posibile incursiuni de drone. Autoritățile au instituit alerta aeriană la ora 10:10, iar cetățenii au fost avertizați, un minut mai târziu, prin intermediul telefoanelor mobile.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea
Decizia de avertizare a populației a fost luată după ce Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la situație.
”La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a anunțat ISU Tulcea.
Ce mesaj au primit locuitorii din Tulcea
Prin intermediul sistemului RO-Alert, autoritățile le-au recomandat persoanelor aflate în zonele vizate să își păstreze calmul și să se refugieze în spațiile special amenajate pentru protecția civilă sau în subsolurile clădirilor.
Cei care nu au acces la asemenea adăposturi au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori.
"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul transmis populației.
Trei alerte aeriene în județul Tulcea, în cursul zilei de duminică
Noua alertă aeriană vine la doar două zile după ce locuitorii județului Tulcea au primit trei mesaje RO-Alert, în urma detectării unor ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a semnalat o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea ucraineană Vâlcove. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.
Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 00:46. Alerta aeriană a încetat la ora 02:14, potrivit MApN, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Duminică după-amiază, radarele Ministerului Apărării au detectat o altă țintă aeriană, la 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis populației la ora 15:06, iar alarma a încetat la ora 15:42.
Tot duminică, în cursul serii, sistemele radar ale MApN au detectat mai multe ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un al treilea mesaj RO-Alert, la ora 20:01. Alerta aeriană a încetat la ora 21:15. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că nici în acest caz nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.