Papa Francisc a consemnat în jurnalul său personal trei episoade în care susținea că l-a văzut pe diavol, precum și o experiență în care ar fi zărit „porţile iadului". Mărturisirile fostului suveran pontif, alături de reflecții despre credință, greșelile personale și teama de moarte, au fost făcute publice marți, 24 noiembrie, într-o carte semnată de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernandez, relatează AFP.

Volumul „The Personal Diary of Pope Francis" (Jurnalul personal al papei Francisc) reunește fragmente din însemnările făcute de Jorge Bergoglio între 1992 și 2024. Acestea acoperă atât perioada dinaintea alegerii sale în fruntea Bisericii Catolice, cât și anii pontificatului său, între 2013 și 2025.

Documentul cuprinde reflecții despre viața spirituală, neliniștile, regretele și slăbiciunile pe care fostul suveran pontif și le recunoștea.

Cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefectul Dicasterului pentru Doctrina Credinței din cadrul Vaticanului, a spus că papa Francisc îi ceruse ca însemnările păstrate într-un caiet cu coperți negre din plastic să fie făcute cunoscute publicului din întreaga lume. După decesul lui Francisc, cardinalul i-a împărtășit papei Leon al XIV-lea îngrijorarea că jurnalul ar putea fi „abandonat într-un depozit oarecare".

Fernandez a primit ulterior permisiunea de a publica o parte dintre însemnări, afirmând că „preocupările spirituale din inima sa sunt foarte explicite şi ne pot face bine".

Printre episoadele relatate în jurnal se numără trei experiențe pe care Jorge Bergoglio le-a interpretat drept întâlniri cu diavolul, din perioada în care ocupa funcția de arhiepiscop de Buenos Aires.

„Am descoperit că demonul râdea sfidător, planând cu viclenie", a scris papa Francisc la 24 ianuarie 2021, potrivit ediției în limba franceză a cărții, publicată de Albin Michel și consultată de AFP.

În același pasaj,fostul lider al Bisericii Catolice a descris prima dintre aceste experiențe, petrecută cu aproximativ 15 ani înainte de momentul redactării însemnării.

„Acum aproximativ cincisprezece ani. L-am văzut de la fereastra maşinii. Nu uit ochii lui ameninţători şi, în acelaşi timp, seducători", a scris el.

Cel de-al doilea episod ar fi avut loc într-o capelă carmelită, unde Francisc susținea că diavolul „m-a privit cu ochi ameninţători". A treia experiență descrisă în jurnal s-ar fi petrecut la Roma, în timpul unei întrevederi.

„L-am văzut şi i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpânind totul. (...) Nu pot uita sunetul puternic al vocii sale", a consemnat Jorge Bergoglio. Acesta a adăugat: „Domnul mi-a dat posibilitatea să mă eliberez de aceste întâlniri".

O altă mărturisire din jurnal datează din 7 iunie 2018, când Francisc se afla deja în fruntea Bisericii Catolice.

În însemnarea respectivă, papa a relatat că, în seara precedentă, în timp ce se pregătea să meargă la culcare, „a văzut porţile iadului".

„Seducţia păgână în toată puterea ei. Am privit puţin şi m-a îngrozit", a scris suveranul pontif, care a mărturisit că a luat atunci „rozariul ca pe o armă".

Însemnările lui Jorge Bergoglio cuprind și numeroase pasaje în care acesta și-a analizat propriul comportament, recunoscându-și defectele și momentele în care considera că nu acționase corect. Francisc s-a criticat pentru „sentimentele sale ocazionale de dispreţ, invidie, mândrie", dar și pentru modul în care s-a comportat într-o situație petrecută pe stradă.

Acesta a povestit că a ignorat un bărbat aflat în stare de ebrietate, care încercase să-i vorbească, deoarece își dorea „să meargă în linişte".

Spre finalul vieții, fostul suveran pontif și-a exprimat regretul pentru faptul că fusese „acel Jorge arogant, autosuficient, cinic şi mincinos faţă de sine însuşi".

Cunoscut pentru personalitatea sa puternică, papa Francisc a fost criticat uneori și în interiorul Curiei Romane, structura de conducere a Bisericii Catolice, din cauza stilului său de conducere, considerat autoritar.

Trecerea timpului și apropierea sfârșitului vieții au reprezentat alte preocupări consemnate în jurnalul personal al fostului suveran pontif. Încă din 1996, când avea 60 de ani și mai erau aproape trei decenii până la moartea sa, Jorge Bergoglio își exprima regretul pentru timpul pe care considera că îl irosise.

„Vreau să fac bine în puţinul timp care mi-a mai rămas, dorind să fiu bun. Cât timp irosit, cât rău făcut!", scria acesta. Cinci ani mai târziu, în 2001, îngrijorările legate de înaintarea în vârstă au reapărut în însemnările sale. „Vârsta de 65 de ani mă face să mă gândesc la sfârşit. Deja număr înapoi", mărturisea viitorul papă.

Aceste preocupări au continuat și după alegerea sa ca suveran pontif, în anul 2013. La 9 aprilie 2016, Francisc a scris în jurnal că „atacurile diavolului, sub diferite forme, s-au intensificat... Oare este un semn că timpul se apropie de sfârşit şi că el nu vrea să piardă?".

Documentul lăsat de Jorge Bergoglio include 86 de pagini redactate înainte de alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice și alte 55 de pagini scrise în timpul pontificatului.

Unul dintre cele mai scurte pasaje datează din 21 iulie 2013, când Francisc a consemnat momentul în care a devenit liderul Bisericii Catolice: „La 13 martie, m-au ales papă". Potrivit Vatican News, cartea semnată de cardinalul Victor Manuel Fernandez beneficiază de o lansare simultană în cinci limbi, pe 24 noiembrie, și este distribuită în 94 de țări.

Versiunea în limba italiană a apărut la Editura Vaticanului, în timp ce edițiile în engleză, spaniolă și portugheză sunt publicate de filialele Penguin Random House. Ediția în limba franceză este publicată de editura Albin Michel.