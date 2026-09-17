Sunny, cățelușa familiei Obama care a crescut în anii petrecuți de Barack Obama la Casa Albă și a rămas alături de familie și după încheierea mandatului prezidențial, a murit la vârsta de 13 ani. Fostul președinte american a anunțat miercuri moartea ei, evocând-o drept un membru important al familiei și povestind despre energia, atașamentul și micile ei ciudățenii.

Sunny a intrat în familia Obama în august 2013, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Barack Obama. Era o femelă din rasa Portuguese Water Dog și a venit la Casa Albă după Bo, primul câine al familiei, care fusese primit în 2009.

Bo fusese dorința fetelor familiei, Sasha și Malia. În timpul campaniei prezidențiale din 2008, Barack Obama le promisese că vor avea un câine, indiferent dacă va câștiga sau nu alegerile. Cățelul a ajuns la Casa Albă în aprilie 2009.

Patru ani mai târziu, Sunny a devenit noul membru al familiei. Erau din aceeași rasă, iar Sunny a fost prezentată drept sora mai mică a lui Bo. Familia s-a atașat rapid de ea, iar câinele a devenit o prezență obișnuită în fotografiile realizate la Casa Albă.

Fotografiile oficiale o surprind alergând pe peluza de sud a reședinței prezidențiale, alături de Bo, jucându-se cu Barack Obama sau stând lângă membrii familiei și ai echipei prezidențiale.

În mesajul prin care a anunțat moartea lui Sunny, Barack Obama a rememorat tocmai lucrurile care o făceau diferită.

Era foarte energică și obișnuia să sară peste gardurile vii de pe South Lawn ca și cum acestea nu ar fi existat. Îi plăcea să alerge împreună cu familia, să se joace și să primească atenție. Sunny era foarte apropiată de Sasha și Malia și obișnuia să-i urmeze pe membrii echipei Obama prin Casa Albă. Avea însă și o contradicție amuzantă pentru un câine din această rasă: nu îi plăcea deloc să se ude. Fostul președinte și-a amintit și că Sunny bea apă într-un mod zgomotos și neglijent.

Cățelușa familiei Obama a ajuns să fie prezentă și la unele dintre cele mai cunoscute momente ale vieții de la Casa Albă.

În septembrie 2015, în timpul vizitei Papei Francisc la Washington, Barack și Michelle Obama i-au prezentat suveranului pontif cățeii familiei. Papa Francisc i-a mângâiat pe Bo și Sunny în Blue Room, după ceremonia de primire de la Casa Albă. Momentul a fost fotografiat oficial de echipa prezidențială.

Fotograful oficial al Casei Albe, Pete Souza, care a documentat ani întregi viața familiei Obama, și-a amintit ulterior cu plăcere de Sunny. El a remarcat statutul neobișnuit: a fost mângâiată atât de un președinte american, cât și de un papă.

Sunny nu a dispărut din viața familiei după plecarea lui Barack Obama de la Casa Albă în ianuarie 2017. A rămas alături de Obama, Michelle, Sasha și Malia în anii care au urmat. În mesajul său de adio, Barack Obama a descris-o drept un câine loial și afectuos, mereu pregătit pentru o nouă aventură.

Moartea lui Sunny vine la mai bine de cinci ani după dispariția lui Bo. Familia Obama a anunțat în 2021 că primul lor câine a murit la vârsta de 12 ani. Bo fusese diagnosticat cu cancer și a rămas una dintre cele mai cunoscute prezențe canine ale Casei Albe din timpul administrației Obama.

Barack Obama a spus acum că Sunny era foarte protectoare cu Bo, iar în mesajul de adio și-a imaginat că cei doi câini sunt din nou împreună. „Pentru noi, era aproape perfectă”, a transmis fostul președinte, amintind că timp de 13 ani Sunny a fost alături de familie, loială, afectuoasă și gata de aventură.

Sunny și Bo fac parte dintr-o tradiție veche a Casei Albe. De-a lungul timpului, animalele președinților americani au devenit uneori personaje cunoscute publicului, de la câinele Fala al lui Franklin D. Roosevelt la Millie, cățelușa lui George H.W. Bush, Buddy al lui Bill Clinton și Barney al lui George W. Bush.

Barack Obama a continuat această tradiție cu Bo și Sunny. Donald Trump a fost o excepție în perioada recentă, fiind primul președinte american din ultimele decenii care nu a avut un animal de companie la Casa Albă.