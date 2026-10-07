Prințul Harry ar fi nemulțumit de posibilitatea ca fratele său, Prințul William, să pregătească un omagiu pentru regretata Prințesă Diana care ar putea avea o semnificație mai mare decât proiectele pe care Ducele de Sussex intenționează să le lanseze, potrivit Daily Express. Informațiile apar în presa britanică și americană cu mai puțin de un an înainte de împlinirea a 30 de ani de la moartea Dianei, în august 2027.

Potrivit unor surse, Harry ia în calcul mai multe modalități de a marca moștenirea mamei sale, inclusiv realizarea unui documentar.

În același timp, Prințul William ar analiza posibilitatea ca Diana să primească din nou, postum, titulatura HRH – „Her Royal Highness”, pierdută după divorțul de fostul Prinț Charles în 1996.

Potrivit sursei citate de RadarOnline.com, diferența dintre cele două posibile omagii ar fi una importantă. Harry poate vorbi public despre mama sa, poate realiza un documentar sau poate promova activitatea umanitară asociată cu numele Dianei.

William, în schimb, are un rol instituțional diferit în calitate de moștenitor al tronului britanic. Din această poziție, orice eventuală decizie privind statutul istoric al mamei sale ar putea avea o greutate simbolică mai mare.

„Harry este furios pentru că simte că William ar putea avea la dispoziție o carte pe care el pur și simplu nu o poate juca”, a declarat sursa pentru RadarOnline.com, potrivit publicației britanice Express.

Aceeași sursă susține că un eventual documentar sau program de televiziune ar avea un caracter temporar, în timp ce restabilirea titulaturii HRH pentru Diana ar rămâne înregistrată în istoria familiei regale.

Prințesa Diana și Prințul Charles au divorțat în 1996, cu aproximativ un an înainte de moartea Dianei. După divorț, Diana a pierdut titulatura „Her Royal Highness”, deși a continuat să fie cunoscută public drept Diana, Prințesă de Wales.

Moartea ei a avut loc la 31 august 1997, la Paris, după un accident rutier în tunelul Pont de l'Alma. În 2027 se vor împlini trei decenii de la dispariția sa, iar aniversarea ar putea readuce în atenția publică rolul Dianei în istoria recentă a monarhiei britanice.

Până în prezent, însă, nu a fost anunțat oficial niciun plan prin care Diana să primească postum din nou titulatura HRH. Informația privind o eventuală inițiativă a lui William provine din relatări ale presei și nu dintr-un comunicat al Palatului Kensington sau al Familiei Regale.

Posibilul omagiu pentru Diana apare într-un context în care relația dintre cei doi frați continuă să fie urmărită îndeaproape de presa britanică.

Harry și soția sa, Meghan Markle, s-au retras din rolurile de membri activi ai Familiei Regale în 2020 și s-au mutat în Statele Unite. În ultimii ani, declarațiile publice ale lui Harry despre familia regală au alimentat speculațiile privind relația sa cu William și cu tatăl lor, Regele Charles al III-lea.

Potrivit relatării citate, Harry s-ar teme că un eventual gest instituțional al lui William ar putea eclipsa propriile sale proiecte dedicate memoriei Dianei. Sursa subliniază însă că nu este vorba despre o competiție oficială între cei doi frați și că niciun plan de acest tip nu a fost confirmat de Familia Regală.

Pentru moment, informațiile despre presupusul plan al lui William și despre reacția lui Harry trebuie tratate ca relatări neconfirmate oficial.

Cert este că anul 2027 va marca 30 de ani de la moartea Dianei, iar interesul public pentru moștenirea sa este de așteptat să crească pe măsură ce aniversarea se apropie.

Orice decizie privind o eventuală restabilire postumă a titulaturii HRH ar reprezenta însă o chestiune distinctă de proiectele personale prin care Harry intenționează să își amintească mama.