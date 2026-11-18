Leu, Scorpion și Taur sunt zodiile care ar putea traversa o perioadă mai favorabilă până la finalul săptămânii 16-22 noiembrie 2026. Potrivit unei analize publicate de YourTango, revenirea lui Mercur și Venus la mersul direct, întâlnirea dintre Marte și Jupiter în Leu și intrarea Soarelui în Săgetător creează un context astrologic asociat cu noi oportunități, mai multă încredere și schimbări în plan personal sau profesional.

Perioada nu va fi lipsită de tensiuni. Aspectul tensionat dintre Soare și Marte, care se formează pe 19 noiembrie, poate fi asociat, în interpretarea astrologică, cu iritabilitate, conflicte și reacții impulsive. Totuși, pentru cele trei semne zodiacale, finalul săptămânii este descris ca un moment de tranziție către o etapă mai optimistă.

Pentru nativii Leu, săptămâna începe sub influența conjuncției dintre Marte și Jupiter, formată chiar în semnul lor zodiacal, pe 16 noiembrie. În astrologie, această combinație este asociată cu ambiția, inițiativa și dorința de afirmare.

Leii pot simți că au mai multă energie pentru a-și urmări obiectivele și pentru a începe proiecte pe care le-au amânat. Există însă și riscul de a lua decizii pripite, mai ales atunci când entuziasmul este mai puternic decât analiza situației.

YourTango recomandă prudență în negocieri și în proiectele care presupun colaborarea cu alte persoane. Verificarea detaliilor și ascultarea opiniilor celor implicați pot preveni neînțelegerile.

Intrarea Soarelui în Săgetător, pe 22 noiembrie, marchează începutul unei perioade asociate cu explorarea, învățarea și deschiderea către experiențe noi. Pentru Lei, schimbările începute în această săptămână ar putea deveni mai clare spre finalul intervalului.

Scorpionii se pot confrunta cu o perioadă solicitantă la locul de muncă. Conjuncția Marte-Jupiter din 16 noiembrie poate simboliza, în interpretarea astrologică, apariția unor oportunități profesionale, dar și creșterea responsabilităților și a presiunii.

Nativii pot avea parte de situații care le solicită răbdarea, mai ales în relațiile cu superiorii sau colegii. În acest context, gestionarea atentă a reacțiilor devine importantă.

Un alt moment de urmărit este 19 noiembrie, când Soarele formează un careu cu Marte. Aspectul este asociat în astrologie cu tensiuni, iritare și tendința de a răspunde impulsiv la provocări.

Potrivit interpretării publicate de YourTango, Scorpionii ar trebui să evite disputele care nu pot aduce rezultate concrete. O abordare calmă și concentrată asupra sarcinilor individuale poate fi mai eficientă decât implicarea în conflicte.

Odată cu începutul sezonului Săgetătorului, pe 22 noiembrie, accentul se mută către alte priorități. Nativii pot începe să privească diferit unele probleme și să identifice soluții pentru situațiile care le-au consumat energia.

Pentru Tauri, începutul săptămânii poate aduce provocări în familie și în relațiile apropiate. Conjuncția dintre Marte și Jupiter în Leu este asociată cu tensiuni legate de casă, responsabilități și diferențe de opinie.

Nativii acestui semn sunt îndemnați să evite încăpățânarea și să accepte că unele situații pot fi rezolvate și prin compromis. Refuzul de a asculta perspectiva celorlalți poate amplifica neînțelegerile.

Potrivit YourTango, Taurii ar trebui să acorde mai multă atenție modului în care comunică și să evite reacțiile emoționale în momentele tensionate. O discuție purtată cu calm poate preveni transformarea unei probleme minore într-un conflict de durată.

După 22 noiembrie, odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, atmosfera astrologică se schimbă. Pentru Tauri, această etapă este asociată cu o mai bună înțelegere a unor situații personale și cu posibilitatea de a găsi o direcție mai clară.

Calendarul astrologic al săptămânii include câteva aspecte importante:

16 noiembrie: Marte formează o conjuncție cu Jupiter în Leu, asociată cu inițiativa, ambiția și tendința de a depăși limitele.

Marte formează o conjuncție cu Jupiter în Leu, asociată cu inițiativa, ambiția și tendința de a depăși limitele. 18 noiembrie: Soarele formează un careu cu Jupiter, aspect interpretat ca o predispoziție către exagerări și așteptări prea mari.

Soarele formează un careu cu Jupiter, aspect interpretat ca o predispoziție către exagerări și așteptări prea mari. 19 noiembrie: Soarele formează un careu cu Marte, configurație asociată cu iritabilitatea și conflictele.

Soarele formează un careu cu Marte, configurație asociată cu iritabilitatea și conflictele. 22 noiembrie: Soarele intră în Săgetător, marcând începutul unui nou sezon astrologic.

Un alt detaliu relevant este revenirea lui Mercur la mersul direct pe 13 noiembrie și a lui Venus pe 14 noiembrie. Aceste schimbări sunt asociate în astrologie cu reluarea unor discuții și clarificarea unor situații sentimentale.

Trebuie precizat că nu toate planetele au încheiat perioadele de retrogradare. Saturn, Uranus și Neptun se află încă în mișcare retrogradă în această perioadă.

Pentru Leu, Scorpion și Taur, intervalul până la 22 noiembrie este prezentat de astrologi drept o perioadă de tranziție. Oportunitățile pot deveni mai vizibile, însă felul în care sunt gestionate deciziile și relațiile personale rămâne important.