Alice Weidel, co-președinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a vorbit despre prima relație sentimentală pe care a avut-o cu o femeie. Politiciana germană a povestit că momentul important din viața sa personală s-a petrecut în perioada studenției, în orașul bavarez Bayreuth, unde a cunoscut-o pe cea care i-a devenit parteneră, potrivit DPA.

Lidera formațiunii germane a explicat că orientarea sa sexuală nu a reprezentat un subiect important în anii de școală. Ea consideră că acest lucru s-ar putea explica prin faptul că s-a maturizat mai târziu și că, în acea perioadă, preocupările sale erau legate mai ales de sport și muzică.

Weidel a mărturisit că este atrasă atât de femei, cât și de bărbați. Prima relație cu o femeie a început în timpul facultății, după ce a întâlnit-o pe cea care a impresionat-o.

„Acolo era o femeie absolut minunată, care arăta atât de bine”, a povestit aceasta despre întâlnirea din Bayreuth.

Relația celor două a durat aproximativ doi ani. La început, au încercat să nu facă publică legătura dintre ele, deși discreția nu a fost ușor de păstrat.

„La început am încercat să păstrăm secretul, deși, de fapt, a fost o manevră destul de inutilă”, a spus Alice Weidel.

Politiciana a vorbit și despre felul în care familia sa a primit informația despre relație. Potrivit acesteia, părinții nu au manifestat prea multă deschidere față de situație.

Weidel a descris atitudinea lor drept una rece, afirmând că aceștia „au reacționat destul de rece”.

În prezent, co-lidera AfD trăiește în Elveția împreună cu soția sa, cetățeană elvețiană de origine srilankeză, și cei doi fii ai familiei.

În podcast, Weidel a explicat și de ce partenera sa preferă ca băieții să urmeze cursurile unei școli din Elveția. Potrivit politicienei, aceasta se teme că cei doi copii ar putea avea parte de tratamente ostile dacă în Germania s-ar afla că mama lor este una dintre figurile importante ale partidului AfD.