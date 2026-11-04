Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a lansat o replică dură la adresa copreședintei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel. Liderul politic german a acuzat imigranții români că ar jefui sistemul de protecție socială din Germania, invocând date dintr-un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR. Producția media prezenta cazuri ale unor familii venite din România care beneficiază de ajutoare sociale, trimit bani în țară și contribuie astfel la dezvoltarea localităților de origine.

Eurodeputatul român a subliniat că datele reale ale statului german contrazic discursul populist al liderului AfD. Virgil Popescu a punctat că peste jumătate de milion de cetățeni români lucrează legal pe teritoriul german și contribuie activ la bugetul de stat.

”Doamna Weidel, aveţi 519.200 de răspunsuri pentru toate minciunile despre români. Aţi ales Magdeburgul ca exemplu pentru a vă construi manipularea şi aţi spus despre cheltuielile sociale pentru români că au crescut de 20 de ori şi au ajuns la trei milioane de euro pe an. Aţi uitat însă un singur detaliu, cel care contează: câţi români trăiesc azi în Magdeburg faţă de acum zece ani. Aşa că vin eu cu alte cifre, verificate: 519.200 de români lucrează cu contract în Germania şi plătesc contribuţii în fiecare lună. Sunt una dintre cele mai mari comunităţi de angajaţi străini din ţară. 4.668 dintre ei sunt medici”, scrie europarlamentarul PNL pe Facebook.

În mesajul său, europarlamentarul liberal a evidențiat că România reprezintă a doua țară de origine pentru cadrele medicale străine din spitalele germane. El a reamintit că formarea profesională a acestora a fost suportată din bugetul statului român.

Virgil Popescu arată că ”România e a doua ţară de origine a medicilor străini din spitalele germane, iar pregătirea celor mai mulţi a plătit-o contribuabilul român”.

”Adăugaţi asistentele, îngrijitoarele de bătrâni, muncitorii din abatoare şi de pe şantiere”, adaugă Popescu.

Pentru a combate ideea unui jaf organizat asupra resurselor sociale, reprezentantul PNL a prezentat datele statistice oficiale proveniți de la instituțiile federale din Germania, care arată că rata ajutoarelor sociale în rândul românilor este similară cu media națională.

Eurodeputatul liberal prezintă cifrele pe care şefia AFD le manipulează: ”Şomajul în rândul românilor: 7%. Românii care primesc ajutor de bază: 8,9%, practic cât media Germaniei, de 8,1%. Frauda organizată cu ajutoare sociale în 2024: 421 de cazuri în toată Germania, pentru toate naţionalităţile la un loc. Din asta aţi fabricat un „jaf“ pus în cârca a sute de mii de oameni. Nu sunt cifrele mele. Sunt ale statului german”.

Fostul ministru a taxat dublul standard al politicianului german, aducând în discuție faptul că Alice Weidel locuiește în Elveția, deși candidează la conducerea Germaniei și critică libera circulație din Uniunea Europeană. Totodată, Popescu a criticat poziționarea AfD față de securitatea regională și tăcerea politicienilor suveraniști de la București.

”Şi încă ceva, doamnă Weidel. Vorbiţi despre oameni care trăiesc într-o ţară şi trag foloase din alta. Candidaţi să conduceţi Germania, dar v-aţi crescut familia în Elveţia, profitând de exact acea liberă circulaţie pe care o faceţi vinovată pentru tot. Diferenţa dintre dumneavoastră şi românul care trage ture de zece ore într-un abator german e simplă: el nu se ruşinează să spună unde locuieşte. Acelaşi partid care ne acuză că jefuim cere ca Occidentul să ţină cont de „interesele de securitate“ ale Rusiei şi atacă scutul de la Deveselu, adică exact sistemul care apără România”, mai apreciază Popescu.

”Nu sunteţi prietena românilor nici în Germania, nici aici. Sincer, nu sunteţi nici prietena Germaniei, care a avut partea ei de incidente cu drone ruseşti. Iar celor din România care au aplaudat victoriile AfD: doamna Weidel e aliata voastră ideologică. Acum, liderii suveranişti tac. Un suveranist care tace când diaspora e insultată, ca să nu-şi supere aliaţii de la Berlin, nu apără România. Apără AfD. Iar AfD tocmai a spus că românii voştri „jefuiesc“ Germania”, comentează Virgil Popescu, el arătând că sursa datelor este Agenţia Federală pentru Muncă (BA), IAB-Zuwanderungsmonitor, Bundesärztekammer şi răspunsul Guvernului federal din Drucksache 21/966.