Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți, la Suceava, că măsurile de tăiere a cheltuielilor aplicate în perioada anterioară nu și-au atins scopul și au dus la frânarea activității economice. Potrivit liderului social-democrat, principala provocare a noii echipe guvernamentale este să le redea oamenilor încrederea, după o perioadă îndelungată de mesaje și decizii pe care le consideră dăunătoare.

Acesta a afirmat că ajustarea deficitului bugetar este posibilă și prin susținerea creșterii economice.

Vorbind despre evoluția din ultimele luni, Sorin Grindeanu a legat dificultățile economice de deciziile luate după instalarea fostului executiv condus de Ilie Bolojan.

„România a intrat de un an şi jumătate într-un soi de scenariu din acest sumbru, în care în primele luni anul trecut, de după ce s-a format fostul guvern condus de Ilie Bolojan, am auzit în fiecare zi şi în fiecare săptămână cum e rău, cum nu avem bani de pensii şi salarii, cum toate lucrurile merg din rău în mai rău.

Şi adevărat că toată acea politică financiară şi managementul pe care l-a avut Ilie Bolojan a dus într-un final ca economia României să scadă, să scadă de la lună la lună, să avem 12 luni consecutive de scădere a consumului în România, să avem cu vreo 70-80.000 de şomeri în plus, să avem cu câteva zeci de mii de firme închise, să avem, de fapt, până la urmă, mai grav de atât, să avem o Românie în care atmosfera pare lipsită de speranţă”, a declarat președintele PSD, la Suceava.

Liderul PSD consideră că noul executiv trebuie să schimbe paradigma prin politicile publice și prin construcția bugetară ce urmează să fie discutată în perioada următoare.

Sorin Grindeanu a arătat că „principalul lucru pe care şi l-ar dori să-l facă noul guvern e ca, prin măsurile pe care le vor face, inclusiv prin nou buget, să înceapă să redea speranţa românilor”.

„Ştiţi că lucrurile acestea vin prin politici publice, iar noul guvern, prin buget, are datoria să facă acest lucru, pentru că s-a dovedit că această reducere proastă a cheltuielilor n-a făcut decât să scadă economia. N-a avut efectul dorit. Astea sunt lucruri pe care nu trebuie să vi le spună un om politic, le vedem, de la lună la lună, lucrurile au continuat în aceeaşi direcţie, intrând în acest scenariu care s-a dovedit a fi unul falimentar pentru economia ţării noastre. De aceea trebuie intrat şi avut un alt tip de abordare. Iar acest buget pe care îl va pune noul ministru al finanţelor, sau va începe să-l discute în săptămânile viitoare, trebuie să ofere şi acest lucru, ţinând cont şi vreau să fiu foarte direct aici, şi de angajamentele pe care ţara noastră şi le-a luat, anume păstrarea acestei traiectorii financiare, respectarea acordurilor internaţionale”, a explicat Grindeanu.

În viziunea lui Sorin Grindeanu, consolidarea bugetară ar fi trebuit urmărită pe fondul unei dinamici pozitive a economiei, așa cum ar fi avertizat încă din toamna anului trecut.

Politicianul a subliniat că „reducerea deficitului se poate face şi prin creştere economică şi ar fi de dorit să se fi întâmplat aşa”.

„Din păcate, s-a înţeles prost şi s-a dovedit, şi asta o spun cu regret, s-a dovedit că ceea ce am spus în toamna anului trecut, că direcţia nu e una corectă pe care merge ţara, s-a dovedit a fi adevărul. Noi la 1 decembrie, ţin minte, la începutul 1 decembrie anul trecut, am spus că o să facem o evaluare în fiecare judeţ, dacă vom continua sau nu în acea formulă de guvernare, fiindcă direcţia în care merge România e una greşită. Şi asta se vede, sau s-a văzut. Şi am terminat această evaluare şi am spus că o terminăm o dată cu noul buget.

Din păcate, bugetul pe anul acesta a fost aprobat, aşa cum bine ştiţi, în aprilie. Imediat după buget, noi am făcut acea consultare cu aproape 5.000 de oameni, în care am spus, ce mai facem, mergem în continuare pe această linie care se dovedeşte a fi falimentară? Sau încercăm să schimbăm direcţia? Şi într-o proporţie de vreo 98%, dacă mi-aduc bine aminte, colegii au decis. Deci da, cea mai grea sarcină a noului guvern este să înceapă să redea speranţa, după un an şi jumătate, poate şi mai bine, de politică sumbră în România”, a concluzionat Sorin Grindeanu.