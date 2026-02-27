Politica

A fost fixat plafonul maxim al cheltuielilor de serviciu pentru prefecți și subprefecți

A fost fixat plafonul maxim al cheltuielilor de serviciu pentru prefecți și subprefecți
Guvernul României a aprobat, azi, o hotărâre care stabileşte suma maximă a cheltuielilor ce includ locuinţa de serviciu cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor, pentru anul în curs. În cazul prefecţilor limita este de 18.000 de lei, iar pentru subprefecţi de 15.000 de lei lunar, sume ce nu se schimbă față de cele de anul trecut, conform unui comunicat.

A fost fixat plafonul maxim al cheltuielilor pentru pentru locuințele de serviciu, cazare și deplasare prefecților și subprefecților

În aceast an, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuinţa de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

Sumele necesare decontării acestor cheltuieli se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituţiilor prefectului, precizează sursa citată.

Ce decizii s-au mai luat azi

Altfel, azi, Executivul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan a aprobat modificări ale Codului fiscal care vizează reducerea impozitelor pentru clădirile vechi, facilități pentru persoanele cu dizabilități și corecții pentru autovehiculele la care taxele au crescut semnificativ.

Măsurile adoptate prevăd reducerea impozitului cu 25% pentru clădirile cu peste 100 de ani și cu 15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% din impozit, iar cele cu handicap accentuat de 25%, în limita unor plafoane valorice. Ajustări similare se aplică și pentru impozitele auto în cazul vehiculelor ale căror taxe au crescut cu peste 70%.

Cum variază impozitele

Pentru clădirile și terenurile aferente acestora, noile prevederi stabilesc că reducerile se aplică pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior sau, pentru cei care nu au beneficiat de scutiri, începând cu luna următoare depunerii documentelor la organul fiscal local. În cazul clădirilor renovate major, anul fiscal se actualizează astfel încât reducerea să reflecte creșterea valorii acestora cu cel puțin 50% după lucrări.

