Şedinţă de Guvern. Proiectul privind reducerea unor taxe și impozite, scos de pe ordinea de zi. Subiectele rămase pe agendă

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, care include măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA, în special la produsele energetice, a fost scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri, potrivit unui anunţ făcut de Executiv.

În schimb, pe ordinea de zi a fost inclus un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se prevede că „Autostrada Sibiu - Piteşti poate fi realizată şi în zona de conservare durabilă a Parcului Naţional Cozia şi pe aria protejată din Pădurea Călineşti - Brezoi”.

Actul normativ propune derogări de la unele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pentru ca realizarea obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu - Piteşti” să fie permisă în aceste zone. Totodată, se va permite „scoaterea definitivă sau ocuparea temporară din fondul forestier naţional şi din circuitul agricol a terenurilor situate pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional”.

Pe ordinea de zi mai figurează proiecte referitoare la promovarea producerii de biometan, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor pentru locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an.

Alte acte normative vizează suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit, precum şi încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Executivul va discuta, de asemenea, un memorandum privind „Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026”.

Guvernul ar fi identificat o soluție de ultim moment pentru reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap. Modificarea urmează să fie discutată vineri în şedinţa Executivului, inclusă într-o altă ordonanță de pe agenda Guvernului, după ce nu au fost obținute la timp toate avizele necesare, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

În şedinţa de Guvern de vineri, modificarea privind reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap ar urma să fie introdusă prin procedura „citirii pe bandă”. Astfel, un ministru îşi va asuma amendamentul, îl va citi în cadrul şedinţei, iar prevederea va fi inclusă într-un proiect normativ aflat deja pe ordinea de zi.

Actul normativ care vizează reducerea impozitelor pe proprietate pentru persoanele cu handicap şi pentru locuinţele mai vechi de 50 de ani fusese anunţat anterior atât de premier, cât şi de reprezentanţii UDMR, fiind aşteptat să intre în dezbaterea Guvernului.