Dacă ar ocupa funcția de președinte al României, ar oferi PSD prima șansă de a forma un nou guvern, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, argumentând că social-democrații dețin cel mai mare număr de mandate în Parlament. Liderul UDMR a respins, totodată, varianta unui executiv tehnocrat cu miniștri politici și a exclus prelungirea actualului interimat până în toamnă.

În contextul discuțiilor privind desemnarea viitorului premier, liderul UDMR a susținut că procedura ar trebui să urmeze criteriul reprezentării parlamentare.

Potrivit acestuia, partidul care deține cele mai multe mandate ar trebui să primească primul mandat pentru formarea unei majorități.

„Eu, dacă aş fi preşedintele României, aş da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituţional aşa merge, cei care au cele mai multe voturi. Nici măcar n-aş pleca de la ideea că au dat în jos guvernul. Aş pleca de la singura chestiune constituţională în acest moment, au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice, că poţi să dai înapoi, dacă nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie Sorin Grindeanu. După care m-aş duce mai departe, la următorul partid, la AUR sau la PNL. Poate aş sări peste AUR, dar aş încerca cu acela care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual", a declarat Kelemen Hunor. Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update

Kelemen Hunor s-a pronunțat și asupra scenariului unui executiv condus de un premier tehnocrat, dar format din miniștri politici. Acesta a apreciat că o asemenea formulă ar fi mai puțin eficientă decât un guvern tehnocrat în forma sa clasică.

„E şi mai rău. Deci şi tehnocrat, şi politic, nu. Deci haideţi, totuşi există o limită. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susţinere parlamentară şi face treabă, ori face un guvern politic. Deci şi tehnocrat, şi politic, şi semi-politic, şi semi-tehnocrat, nu merge”, a afirmat liderul UDMR.

În opinia sa, prima opțiune care trebuie încercată rămâne formarea unui guvern politic.

„Eu aş începe varianta politică şi dacă nu merge, atunci asigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci, şi nici nu trebuie să aştepţi 10 zile cu fiecare nominalizare", a spus acesta.

Președintele UDMR a respins și scenariul menținerii actualului executiv interimar pentru o perioadă îndelungată.

Potrivit lui Kelemen Hunor, atribuțiile limitate ale unui guvern interimar ar crea dificultăți în administrarea țării.

„Nu prea cred, nu poate guvernul să vină nici cu ordonanţă de urgenţă, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare şi eu nu aş vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluţia", a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă ar susține un guvern monocolor PSD, Kelemen Hunor a evitat să ofere un răspuns categoric și a arătat că discuția este prematură în lipsa unei nominalizări oficiale.

„Aici deja suntem mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aş vota un guvern PSD monocolor, dar e o posibilitate, dar până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat", a declarat președintele UDMR.