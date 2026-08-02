Ciprian Ciucu: Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că președintele României ar fi analizat în ultimele două săptămâni mai multe variante de premier tehnocrat. Liderul liberal a spus că numele au fost discutate în afara spațiului public, însă susține că nu știe cine sunt persoanele luate în calcul.

Ciprian Ciucu a vorbit despre variantele care ar putea fi analizate pentru ieșirea din criza politică. Prim-vicepreședintele PNL a afirmat că pe masa negocierilor ar putea reveni atât posibilitatea formării unui guvern tehnocrat, cât și cea a unor guverne minoritare succesive.

„Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Liderul liberal nu a oferit informații despre modul în care ar putea fi format un asemenea Executiv sau despre partidele care ar urma să îl susțină.

Întrebat dacă există și alte variante de premier tehnocrat în afara celor apărute până acum în spațiul public, Ciprian Ciucu a spus că a aflat despre existența mai multor propuneri, dar nu cunoaște identitatea persoanelor vizate.

„Știu că s-au avansat niște nume, asta pot să vă zic, dar nu știu care sunt acele nume”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a afirmat că propunerile au apărut în cadrul unor discuții politice care nu au devenit publice. Potrivit acestuia, președintele ar fi testat în ultima perioadă una, două sau trei variante.

„Știu, am auzit că președintele ar fi testat una sau două, trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante. Acum recent, după căderea lui Veștea. Cred că nu mai mult de două săptămâni”, a menționat liderul liberal.

Prim-vicepreședintele PNL a fost întrebat și dacă președintele României a avut recent întâlniri cu liderii partidelor pentru discutarea acestor variante.

Ciprian Ciucu a spus că nu deține informații despre asemenea întrevederi. El a afirmat însă că avansarea unor nume în discuțiile politice poate indica faptul că au existat consultări.

„Nu am astfel de informații, dar prin analogie, dacă s-au avansat anumite nume la un moment dat, înseamnă că există aceste întâlniri”, a declarat Ciprian Ciucu.