Politica

Bolojan anunță măsuri de economisire în ministere. Aerul condiționat și iluminatul, limitate

Comentează știrea
Bolojan anunță măsuri de economisire în ministere. Aerul condiționat și iluminatul, limitateIlie Bolojan / sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că instituțiile aflate în subordinea Guvernului vor începe să aplice măsuri de reducere a consumului de energie, inclusiv limitarea utilizării sistemelor de aer condiționat și a iluminatului.

Primele efecte ar urma să fie vizibile începând din această săptămână, însă implementarea nu poate avea loc imediat din motive tehnice.

Șeful Executivului a explicat că intervențiile necesare presupun modificări ale instalațiilor din clădiri și necesită câteva zile pentru organizare și punerea în practică. Potrivit acestuia, autoritățile au identificat deja instituțiile cu un consum ridicat de energie și vor începe aplicarea măsurilor în aceste sedii.

Măsurile vor fi introduse treptat

Ilie Bolojan a precizat că apelul pentru reducerea consumului de energie a fost făcut în ședința de Guvern desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute.

„Începând din această săptămână veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Ca să intervii într-o anumită zonă, să nu mai funcționezi decât parțial aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural, este nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să facă reglajele necesare”, a declarat premierul.

Acesta a explicat că între anunțarea măsurilor și aplicarea lor există în mod obișnuit o perioadă de două până la trei zile, necesară pentru organizare și pentru intervențiile tehnice realizate de personal specializat.

Guvernul monitorizează consumul de energie al ministerelor

Premierul a afirmat că Executivul dispune de o evidență a ministerelor și instituțiilor cu un consum ridicat de energie, iar măsurile vor fi implementate prioritar în aceste sedii.

sursa: Facebook

Limitarea funcționării instalațiilor de climatizare și reducerea iluminatului fac parte din planul Guvernului de diminuare a cheltuielilor și de eficientizare a consumului energetic în sectorul public.

Bolojan: La mine nu funcționează aerul condiționat

Întrebat despre propriul birou, Ilie Bolojan a spus că, de regulă, ajunge foarte târziu la Palatul Victoria și nu utilizează sistemul de climatizare.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a afirmat premierul.

Declarația vine în contextul în care Guvernul încearcă să reducă consumul de energie în instituțiile publice și să transmită un semnal privind aplicarea măsurilor inclusiv la nivelul aparatului guvernamental.

Stiri calde

07:49 - Anul școlar 2026–2027. Toate datele pe care trebuie să le știe elevii și părinții

07:48 - Criză în Republica Moldova. Restricții fără precedent la energie și apă, după scăderea dramatică a nivelului Nistrului

07:40 - Noua metodă folosită de infractorii cibernetici. WiFi-ul hotelurilor, transformat într-o capcană

07:29 - Trei zodii ar putea lăsa în urmă o perioadă dificilă. Astrologii spun că norocul este de partea lor pe 4 august

07:20 - De la „român” la „romîn” și înapoi. Ortografie și comunism în România

07:13 - Germania First! Noua politică a lui Friedrich Merz. Ce înseamnă noua direcție pentru Europa și, în special, România

HAI România!

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Cum vede Alin Burcea viitorul agențiilor de turism în era AI

Turismul românesc, în cădere liberă

Turismul românesc, în cădere liberă

George Simion, la ordin! La ordinul cui?

George Simion, la ordin! La ordinul cui?

Proiecte speciale