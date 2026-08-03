Premierul Ilie Bolojan a anunțat că instituțiile aflate în subordinea Guvernului vor începe să aplice măsuri de reducere a consumului de energie, inclusiv limitarea utilizării sistemelor de aer condiționat și a iluminatului.

Primele efecte ar urma să fie vizibile începând din această săptămână, însă implementarea nu poate avea loc imediat din motive tehnice.

Șeful Executivului a explicat că intervențiile necesare presupun modificări ale instalațiilor din clădiri și necesită câteva zile pentru organizare și punerea în practică. Potrivit acestuia, autoritățile au identificat deja instituțiile cu un consum ridicat de energie și vor începe aplicarea măsurilor în aceste sedii.

Ilie Bolojan a precizat că apelul pentru reducerea consumului de energie a fost făcut în ședința de Guvern desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute.

„Începând din această săptămână veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Ca să intervii într-o anumită zonă, să nu mai funcționezi decât parțial aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural, este nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să facă reglajele necesare”, a declarat premierul.

Acesta a explicat că între anunțarea măsurilor și aplicarea lor există în mod obișnuit o perioadă de două până la trei zile, necesară pentru organizare și pentru intervențiile tehnice realizate de personal specializat.

Premierul a afirmat că Executivul dispune de o evidență a ministerelor și instituțiilor cu un consum ridicat de energie, iar măsurile vor fi implementate prioritar în aceste sedii.

Limitarea funcționării instalațiilor de climatizare și reducerea iluminatului fac parte din planul Guvernului de diminuare a cheltuielilor și de eficientizare a consumului energetic în sectorul public.

Întrebat despre propriul birou, Ilie Bolojan a spus că, de regulă, ajunge foarte târziu la Palatul Victoria și nu utilizează sistemul de climatizare.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a afirmat premierul.

Declarația vine în contextul în care Guvernul încearcă să reducă consumul de energie în instituțiile publice și să transmită un semnal privind aplicarea măsurilor inclusiv la nivelul aparatului guvernamental.