Șeful CFA, despre raportul Fitch: „Ne-a trecut glonțul foarte aproape de ureche”

Raportul publicat de Fitch după menținerea ratingului României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, arată o deteriorare a perspectivelor economice, a declarat Adrian Codirlașu, președintele CFA România. Expertul susține că agenția ar fi luat inițial în calcul retrogradarea țării, iar lipsa reformelor și riscul creșterii din nou a cheltuielilor publice pot împinge România în categoria „junk”.

România a fost foarte aproape de o retrogradare a ratingului suveran, iar raportul Fitch este mai nefavorabil decât evaluările anterioare, a declarat Adrian Codirlașu, președintele CFA România, organizația profesioniștilor din domeniul investițiilor.

Potrivit acestuia, documentul agenției de evaluare financiară indică o înrăutățire a perspectivelor economice ale țării, în special în contextul în care decizia avută inițial în vedere de Fitch ar fi fost reducerea ratingului.

„Ne-a trecut glonţul pe la ureche, poate chiar foarte aproape de ureche”, a declarat Codirlașu pentru Agerpres.

Președintele CFA România a afirmat că autoritățile române ar fi solicitat agenției să reanalizeze datele înainte de luarea deciziei finale privind ratingul suveran.

„Vedem că decizia iniţială ar fi fost de downgrade, dar i-au rugat autorităţile române să reanalizeze datele şi s-a ajuns la menţinerea ratingului actual. Eu văd o înrăutăţire faţă de rapoartele anterioare, având în vedere că ei chiar voiau să ne downgradeze iniţial. Asta îmi arată o înrăutăţire a perspectivelor pentru economia românească”, a a explicat expertul în investiții.

Adrian Codirlașu a afirmat că menținerea ratingului a fost susținută în principal de faptul că Guvernul a arătat că are voința de a reduce și controla cheltuielile publice.

Președintele CFA România a arătat că îngrijorările agenției sunt legate de sustenabilitatea măsurilor adoptate și de faptul că nu au fost realizate reforme.

„Însă ce ne duce în jos şi care sunt îngrijorările lor? Sustenabilitatea acestor măsuri. Nu s-a făcut absolut niciun fel de reformă. Guvernul a fost foarte conştient de riscuri şi a ţinut cheltuielile strict sub control. Asta ne-a ajutat şi asta a dus la această evoluţie. Pentru că perspectivele nu sunt bune şi părerea mea este că asta îi îngrijorează şi pe ei cel mai tare, faptul că putem să nu luăm fondurile europene şi vedem că nu facem reformele necesare ca să luăm fondurile europene”, a explicat Codirlașu.

Expertul a atras atenția că reducerea deficitului realizată de actualul Guvern poate fi anulată rapid de un viitor Executiv, prin reluarea cheltuielilor.

Potrivit președintelui CFA România, „de asemenea, toată această reducere de deficit pe care a întreprins-o Guvernul actual, în condiţiile unui nou guvern, poate fi reversibilă. Adică e extrem de uşor să se dea drumul la cheltuieli şi ajungem de unde am plecat. Şi asta cred că e marea problemă a noastră, această reversibilitate, tocmai pentru că nu s-au făcut reforme şi asta ne poate duce în junk. Iarăşi, au menţionat risc semnificativ de downgrade în lipsa unor măsuri suplimentare. E chiar ultima atenţionare înainte de downgrade. Să sperăm că la fel de receptive sunt şi celelalte două agenţii de rating care urmează”, a mai spus Adrian Codirlaşu.

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut vineri noapte ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

Și celelalte două mari agenții de evaluare financiară, S&P Global Ratings și Moody’s Ratings, au asociat o perspectivă negativă ratingului suveran al României.

În aceste condiții, țara se află la un pas de coborârea în categoria „junk”, calificativ acordat investițiilor considerate nerecomandate.