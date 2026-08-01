Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României pentru datoria pe termen lung la nivelul BBB-, ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor, însă a menținut perspectiva negativă.

Agenția apreciază progresele făcute în reducerea deficitului bugetar, dar avertizează că instabilitatea politică, nivelul ridicat al datoriei publice și continuarea reformelor fiscale rămân principalele riscuri pentru economia românească.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că păstrarea României în categoria recomandată investițiilor este esențială într-un context în care piețele financiare urmăresc atent evoluția finanțelor publice și a scenei politice.

„Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este urmărită atent de piețe și de agențiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ținta Guvernului. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a mai transmis că evaluările agențiilor de rating influențează direct costurile de finanțare ale statului, ale companiilor și ale populației, iar menținerea calificativului în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului României pe piețele financiare.

Totodată, acesta a făcut apel la responsabilitate politică pentru evitarea unor blocaje care ar putea afecta credibilitatea țării.

„Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forțelor politice și a instituțiilor statului pentru a evita blocajele și inițiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Potrivit raportului Fitch, România beneficiază în continuare de mai multe puncte forte, precum apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fluxurile europene de capital și finanțare, un PIB pe cap de locuitor peste media statelor comparabile și indicatori ai guvernanței superiori celor din aceeași categorie de rating.

În același timp, agenția atrage atenția că aceste avantaje sunt contrabalansate de deficitele fiscale și de cont curent ridicate, de creșterea datoriei publice și a datoriei externe, de inflația încă ridicată și de climatul politic tot mai fragmentat.

Fitch estimează că deficitul administrației publice va coborî la 5,9% dinPIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de Guvern și în scădere semnificativă față de nivelul de 9,3% din PIB înregistrat în 2024.

„Estimăm că deficitul administrației publice din România se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta guvernului (6%), reflectând o execuție bugetară mai bună de la începutul anului și o creștere preconizată a cheltuielilor de capital în a doua jumătate a anului 2026. Deși nivelul este mult sub cel de 9,3% înregistrat în 2024, deficitul fiscal rămâne printre cele mai ridicate din categoria BBB”, arată agenția.

Datele privind execuția bugetară susțin această evoluție. În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Fitch atribuie această evoluție creșterii veniturilor bugetare și menținerii sub control a cheltuielilor, inclusiv prin limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale.

Raportul evidențiază și contribuția fondurilor europene la susținerea investițiilor și la diminuarea necesarului de finanțare externă în 2026.

Resursele provenite din politica de coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanțare și la menținerea investițiilor în perioada ajustării fiscale.

Potrivit Fitch, aceste fonduri au redus în acest an necesarul de împrumuturi de pe piețele externe. Totuși, agenția estimează că, în perioada 2027-2028, intrările de bani europeni vor scădea până la aproximativ 1,5% din PIB, față de 3,7% din PIB în 2026.

„Volumul împrumuturilor de pe piață va rămâne, probabil, ridicat, întrucât deficitele bugetare mai mici sunt contrabalansate de creșterea scadențelor datoriei externe și de reducerea afluxurilor estimate din fonduri UE. Totuși, o accelerare a execuției investițiilor ar putea stimula rata de absorbție și, implicit, ar putea genera afluxuri mai mari de fonduri UE”, se arată în raport.

Fitch explică menținerea perspectivei negative prin riscurile asociate deficitului încă ridicat, creșterii datoriei publice, dezechilibrului contului curent și, mai ales, incertitudinii politice.

Agenția amintește că România a rămas fără guvern după destrămarea coaliției formate din patru partide, în luna mai 2026, situație care reduce vizibilitatea asupra politicii fiscale și întârzie implementarea unor reforme asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„România rămâne fără guvern în urma prăbușirii coaliției formate din patru partide în mai 2026, după 10 luni de mandat. În opinia Fitch, acest lucru a deschis o perioadă potențial prelungită de riscuri politice și de politici publice; momentul constituirii, componența și stabilitatea unui nou guvern sunt extrem de incerte”, se arată în raport.

Potrivit agenției, întârzierile în aprobarea reformelor restante ar putea conduce inclusiv la pierderea unor fonduri europene.

Fitch estimează că reducerea deficitului va continua după 2026, însă într-un ritm mai lent, existând riscuri suplimentare înaintea alegerilor parlamentare din 2028, pe fondul precedentelor de relaxare fiscală din anii electorali.

Agenția prognozează un deficit bugetar de aproximativ 5% din PIB în 2028, presupunând o diminuare a investițiilor finanțate prin PNRR și o reindexare moderată a pensiilor și salariilor.

În același timp, ponderea datoriei administrației publice în PIB ar urma să urce la 64,5% în 2028, de la 59,3% la sfârșitul anului 2025, peste media estimată pentru statele cu rating similar.

Fitch avertizează că principalele riscuri pentru rating rămân imposibilitatea continuării consolidării fiscale și lipsa stabilizării datoriei publice, în special în cazul unui blocaj politic prelungit.

În schimb, progrese constante în reducerea deficitului și consolidarea încrederii că datoria publică poate fi stabilizată ar putea determina agenția să revizuiască perspectiva României de la negativă la stabilă.