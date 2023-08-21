Calendar Ortodox, 21 august. Sfântul Apostol Tadeu a fost unul dinte primii chemați
- Nicolae Comănescu
- 21 august 2023, 06:16
În Calendarul Ortodox este pomeni, azi, 21 august, Sfântul Apostol Tadeu. A fost evreu și s-a numărat printre cei 70 de apostoli, primii discipoli ai lui Iisus.
Calendar Ortodox, 21 august. Sfântul Apostol Tadeu sau Levi face parte din cei 70 de apostoli și a primit boteztul de la Sfântul Ioan Botezătorul.
Sfântul Apostol Tadeu a fost din cetatea Edesa. El era evreu de neam și cunoștea desăvârșit dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi. S-a suit în Ierusalim la închinăciune în zilele Sfântului Ioan Botezătorul. Și s-a minunat auzind propovăduirea lui, după care a primit Botezul.
Sfântul Tadeu a fost ales de Domnul să fie unul din cei Șaptezeci de Ucenici pe care i-a trimis să propovăduiască în orașele și satele unde EL intenționa să meargă.
El și-a însoțit propovăduirea cu multe minuni (despre care Abgar i-a scris împăratului asirian Nerses). El a pus preoți în Edessa și a întemeiat biserica de acolo. Abgar a dorit să-l răsplătească pe Tadeu cu daruri bogate. Dar el a refuzat și a mers să propovăduiască în alte orașe, convertind mulți oameni la credința creștină.
Sfântul Apostol Tadeu a predicat Evanghelia în Siria și Fenicia. A trecut la cele veșnice în Berit, cetate din Fenicia. În anul 377, moaștele sale au fost aduse în Constantinopol, creștinortodox.ro.
Troparul Sfântului Apostol Tadeu, cântarea 1 și 3
Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Înaintea Scaunului Stăpânului stând, Preaînţelepte Tadeu, dă-mi luminare, ca să laud prăznuirea ta cea de lumină purtătoare.
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Lumina cea fără de ani arătându-se cu noi sub ani, Cel mai presus de fiinţă te-a învrednicit pe tine, fericite, ca pe o rază să luminezi lumea.
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu putere încingându-te pe tine Cel Nebiruit în tărie, te-a întărit ca să pierzi toată tăria celui amăgitor.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Calendar Ortodox, 21 august
Cu Raza Dumnezeiescului Dar luminând popoare, mărite, lumină curată te-ai arătat celor ce erau în întunericul celor cumplite.
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vindecare şi mântuire, cu voirile cele Dumnezeieşti lucrătoare, înţelepte, ai adus împăratului Avgar, la dânsul venind.
Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Case Duhului Celui Atotlucrător ai făcut pe pământeni, înţelepte, surpând capiştile piericiunii.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Însemnările Legii celei mai dinainte şi glasurile proorocilor, Stăpână, au arătat prealuminat înfricoşătoare Naşterea ta, Maica lui Dumnezeu.