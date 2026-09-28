Calendar Ortodox, 28 septembrie. Ziua preacuviosului părinte Hariton, ars și bătut pentru că nu l-a renegat pe Hristos

Calendar Ortodox. În ziua de 28 septembrie, este pomenit preacuviosul părinte Hariton, un sfânt care s-a jertfit și a pătimit din greu, pentru că l-a mărturisit pe Hristos.

Calendar Ortodox. Acest sfânt a trăit pe vremea împăratului Aurelian în cetatea Iconiei, din Eparhia Licaoniei. Fiind adus înaintea judecății și mărturisind cu îndrăzneală că Hristos este Dumnezeu, a fost bătut de patru slujitori și cu foc ars. Dar după sfârsitul împaratuluilui Aurelian (270-276), scăpând sfântul, s-a dus în pustiu, unde a căzut între tâlhari, care prinzându-l și legându-l, a scăpat de dânsii într-acest chip: venind un șarpe și întrând în vasul în care țineau tâlharii vin, și-a vărsat otravă în vin, din care bând ei, toți au murit.

Iar sfântul, făcând peștera biserica și adunând mulțime de călugări, a făcut mănăstire, scotând dintr-o piatră uscată izvor de apă și arătându-se lecuitor de orice boală; iar la adânci batrâneti a adormit întru Domnul.

Adevărată oglindă a proorocilor, a fost următor dascălului sau Ieremia, când acesta plângea prădarea și pustiirea Ierusalimului. Și în timpul cât a durat pustiirea Ierusalimului, Baruh se închisese într-o peștera și plângea înstrainarea lui Ieremia; și n-a ieșit de acolo pâna la întoarcerea poporului. Iar când s-a întors poporul, Baruh, ieșind din peștera, auzit-a iarăși cu Abimeleh cele ce văzuseră Ieremia în uimire când era lovit cu pietre. Și se arătau a fi că un suflet în două trupuri acești doi prooroci, deoarece dumnezeiescul Duh însemna și îi adeverea pe amândoi. Baruh a propovăduit mai limpede despre orânduiala întrupării lui Hristos, zicând: "Acesta este Dumnezeul nostru, nu se va socoti altul lângă Dânsul" și celelalte.

Și ar putea cineva din cei ce cu dragoste ostenesc a lua seama la cărțile proorocesti, să afle pe proorocul Baruh că prooroceste mai mult despre Hristos și despre Ierusalim. După ce a îngropat pe Ieremia cu sârguintă, curând după petrecerea aceluia, către Domnul s-a petrecut și acesta.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcu pastorul; a Sfinților Mucenici și buni frați Alexandru, Alfiu (Alfeu) și Zosima; a Sfântului Mucenic Pimen, a Sfinților Mucenici Nicon, Neon, Eliodor (Heliodor) și celelalte fecioare și fii.

Acești sfinți au trăit pe vremea împaratului Dioclețian (284-305), în cetatea Pisidiei, în Asia Mică, când acolo era domnitor Magnus.

Iar Fericitul Marcu, un păstor, păștea oile, având părul capului alb și lung pâna la calcâie. Sf. Marcu a fost arestat pentru mărturisirea deschisă a credinţei creştine în Antiohia Pisidiei. Cei treizeci de soldaţi care-l păzeau au fost convertiţi la creştinism de Sf. Marcu fiind martirizaţi la Niceea prin tăierea capului. Iar pe sfântul l-au trimis la Claudiupoli, unde au chemat făuri că să facă legăturile sfântului.

Și au venit trei frați, anume Alfie, Alexandru și Zosima, care locuiau în satul Cataliton, meșteri deprinși la lucrul fierului. Începând a bate fierul, curgea apă pe ei și li se muiau mâinile, dar fierul nu se lasă bătut; iar ei mirându-se de ceea ce li se întâmpla, și auzind dumnezeiesc glas care-i îndemna să se nevoiasca împreuna cu Marcu, au mărturisit că sunt creștini. Atunci îndata au fost supuși la chinuri felurite, în timpul cărora și-au dat duhul.

Iar Marcu a fost încăltat cu încăltăminte de chinuire, bătut, împuns cu frigări și, după ce i s-a tăiat limba, i s-a tăiat și capul la Claudiopolis. Când au luat capul sfântului mucenic să-l ducă în templul păgân al lui Artemis, toţi idolii s-au prăbuşit la pământ şi au fost distruşi. Martorii acestei minuni, Nicon, Neon, Heliodor împreună cu alţi tineri bărbaţi şi femei au crezut în Hristos, şi-au mărturisit credinţa creștină, au fost chinuiți împreună cu mulți tineri și fecioare şi le-au tăiat capetele la locul ce se cheamă Maromilium (Moromilio).