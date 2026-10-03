Trofeul Ligii Campionilor rămâne cea mai mare provocare din fotbalul european, iar drumul către această performanță nu depinde doar de bugetele uriașe ale cluburilor. Cristian Chivu, antrenorul român al echipei italiene Inter Milano, a analizat complexitatea acestei competiții și factorii care fac diferența între favoritele de pe hârtie și adevăratele campioane, într-un interviu acordat pentru calciomercato.com.

Impactul meciurilor din cea mai importantă competiție intercluburi din lume este unul uriaș, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Tensiunea și miza din partidele europene schimbă complet abordarea jucătorilor față de întâlnirile din campionatul intern.

„Câştigarea Ligii Campionilor este ceva extraordinar, cred că este visul oricui. Este o competiţie atât de importantă, încât se simte impactul ei. Există o mare diferenţă între un meci de campionat şi unul din Liga Campionilor. Nu contează dacă este vorba despre faza grupelor sau despre optimile de finală: există o mare diferenţă în ceea ce priveşte motivaţia individuală a jucătorului, precum şi motivaţia echipei”, a afirmat tehnicianul campioanei din Serie A.

Experiența acumulată ca fost câștigător al trofeului în 2010 cu Inter Milano îi oferă lui Chivu o perspectivă clară asupra factorilor necesari pentru obținerea succesului. Antrenorul subliniază că investițiile financiare masive nu garantează parcursul până în marea finală.

„Este dificil, deoarece nu există o reţetă care să garanteze câştigarea Ligii Campionilor. Banii nu pot cumpăra un titlu în Liga Campionilor, şi nici ideile. Este vorba despre o combinaţie de factori care, într-un anumit moment al sezonului, dar târziu, probabil în luna martie, te fac să înţelegi care îţi este nivelul. Este destul de uşor să numeşti favorita pe hârtie, însă a prezice cine va merge până la capăt şi va reuşi cu adevărat nu este deloc simplu”, a adăugat Chivu.

Preluarea conducerii tehnice a unei echipe de top vine la pachet cu o presiune imensă, însă fostul internațional român își prioritizează responsabilitatea față de lot și își propune să lase o moștenire durabilă la clubul milanez.

„Am ajuns în punctul în care mă gândesc la ce urmează. Ştiu unde am ajuns, ştiu care îmi este responsabilitatea şi ştiu ce înseamnă să porţi o responsabilitate atât de uriaşă, dar, mai presus de toate, ştiu că am o responsabilitate faţă de jucătorii mei. Îmi doresc să creez ceva durabil, ceva ce va lăsa o amprentă semnificativă asupra istoriei acestui club minunat, şi muncesc pentru asta. Am obiective pe termen scurt de atins, întrucât nu privesc niciodată prea departe în viitor”, a spus fostul internaţional român.

Filosofia de lucru a tehnicianului se bazează pe evoluție zilnică și pe menținerea unei intensități constante în pregătire, considerând că progresul continuu este singura cale spre victorii mari.

„Să începi cu paşi mici şi să-ţi atingi obiectivele îţi permite să visezi la mai mult. Îmi doresc doar sănătate pentru mine şi pentru jucătorii mei. Vreau doar să ne păstrăm aceeaşi energie şi intensitate în anumite momente, să continuăm să progresăm în fiecare zi, cu toţii, inclusiv eu. Vrem să fim cea mai bună versiune a noastră sau cea mai bună versiune a ceea ce am fost în ziua precedentă”, a continuat el.