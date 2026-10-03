TAROM și-a extins flota cu o a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8, care poartă numele „Ivan Patzaichin”. Avionul a efectuat sâmbătă primul zbor comercial al companiei, pe ruta București – Chișinău, marcând un nou pas în programul de modernizare a flotei operatorului aerian național.

Aeronava a fost adusă în România direct din Seattle, de echipajele TAROM, iar zborul inaugural a avut loc în prezența unor invitați speciali, printre care membri ai familiei fostului campion olimpic Ivan Patzaichin, oficialități și reprezentanți ai presei.

Odată cu introducerea noului avion în serviciul comercial, TAROM operează două aeronave Boeing 737 MAX 8. Programul de reînnoire a flotei va continua în primăvara anului 2027, când compania estimează că va primi alte două aeronave de același tip.

Investiția face parte din strategia de modernizare a flotei și de dezvoltare a operațiunilor companiei aeriene.

Alegerea rutei București – Chișinău pentru primul zbor al aeronavei „Ivan Patzaichin” are și o semnificație istorică, fiind legată de manifestările dedicate Centenarului inaugurării primelor linii aeriene naționale.

Acestea au conectat Bucureștiul cu Galați și Chișinău, respectiv cu Iași și Chișinău, contribuind la dezvoltarea transportului aerian din România.

La zborul inaugural au participat și membri ai familiei lui Ivan Patzaichin, alături de pasageri, oficialități și jurnaliști, evenimentul aducând un omagiu fostului mare campion român, al cărui nume este purtat de noua aeronavă TAROM.

Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, a fost un campion legendar la kaiac-canoe, cu patru medalii de aur și trei de argint câștigate la Jocurile Olimpice. Născut pe 26 noiembrie 1949, în localitatea Mila 23, din Delta Dunării, acesta a devenit un simbol al sportului românesc prin performanțele sale internaționale și prin perseverența de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Supranumit „campionul cu pagaia ruptă”, Ivan Patzaichin a rămas în memoria publicului după un episod memorabil petrecut la Jocurile Olimpice de la München, din 1972. În timpul unei curse, pagaia i s-a rupt, însă sportivul a continuat să vâslească și a reușit să se califice mai departe, demonstrând o determinare remarcabilă. La aceeași ediție a competiției, a câștigat medalia de aur la canoe simplu, pe distanța de 1.000 de metri.

De-a lungul carierei, a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, între 1968 și 1984, unde a obținut șapte medalii. Palmaresul său include și 22 de medalii la Campionatele Mondiale, dintre care opt de aur, patru de argint și zece de bronz.

După retragerea din activitatea competițională, Ivan Patzaichin a devenit antrenor al lotului olimpic de kaiac-canoe al României, contribuind la formarea unor noi generații de campioni.

Dincolo de performanțele sportive, fostul campion a rămas profund legat de Delta Dunării, locul în care s-a născut. A înființat Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și a inițiat proiectul Rowmania, prin care a promovat turismul sustenabil, tradițiile locale și protejarea patrimoniului natural al Deltei.

Ivan Patzaichin a murit pe 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani, la București, lăsând în urmă un palmares impresionant și o contribuție importantă atât la sportul românesc, cât și la promovarea Deltei Dunării.