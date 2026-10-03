Șoferii care circulă prin București în weekendul 2-4 octombrie trebuie să se pregătească pentru mai multe restricții de circulație. Acestea vor începe încă de vineri seară și vizează zone importante din Capitală, de la Piața Constituției și Calea Victoriei până la Radu Beller, Grozăvești și Arena Națională. Șapte linii STB vor circula pe trasee modificate.

Primele restricții de trafic intră în vigoare vineri, 2 octombrie, iar numărul străzilor afectate crește începând de sâmbătă. Măsurile sunt impuse atât pentru desfășurarea unor evenimente culturale și sportive, cât și pentru executarea unor lucrări la infrastructura de transport. Una dintre noile restricții vizează Strada Dristorului, unde Brigada Rutieră anunță modificări ale circulației începând de vineri noaptea.

Circulația va fi restricționată începând de vineri, 2 octombrie, de la ora 23:00, pe Strada Dristorului, pe sensul de deplasare dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Bulevardul Camil Ressu. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reabilitare a liniei de tramvai.

„În vederea executării unei lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, începând cu data de 02.10.2026, ora 23.00, circulația vehiculelor va fi restricționată pe str. Dristorului, pe sensul dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Bulevardul Camil Ressu”, a transmis Brigada Rutieră.

Traficul va fi reconfigurat în ambele sensuri pe Strada Dristorului, dinspre Bulevardul Camil Ressu către Strada Baba Novac.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor „să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri”.

Un alt set important de restricții începe vineri, 2 octombrie, de la ora 21:00, pentru desfășurarea etapei a V-a a Campionatului Național de Drift în Piața Constituției.

Traficul este restricționat pe Bulevardul Națiunile Unite, între Strada B.P. Hașdeu și Bulevardul Libertății, precum și pe Bulevardul Libertății, între Splaiul Independenței și Calea 13 Septembrie – Piața Francofoniei. Restricțiile din zona centrală afectează și zona Bulevardului Unirii din apropierea Pieței Constituției și vor rămâne active pe parcursul weekendului.

Măsurile sunt programate până luni, 5 octombrie, la ora 05:30.

Tot de vineri seară, traficul este restricționat pe Strada Lt. Aviator Radu Beller, pe tronsonul cuprins între Strada Puțul lui Zamfir și Strada Sergent Gheorghe Anghel.

Restricția rutieră începe la ora 20:00 și se menține pe durata weekendului, până luni, 5 octombrie, la ora 04:00. Zona este rezervată evenimentului „Galeriile Beller”.

Evenimentul transformă strada, în zilele de 3 și 4 octombrie, într-un spațiu dedicat artei și sculpturii contemporane.

Calea Victoriei este din nou rezervată pietonilor sâmbătă și duminică, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”.

Restricțiile sunt aplicate pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără blocarea principalelor intersecții. Potrivit programului anunțat de ARCUB, Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă, 3 octombrie, și duminică, 4 octombrie, în intervalul 10:00-23:00. Traficul rutier este reluat pe timpul nopții.

Traversarea arterei rămâne posibilă prin mai multe intersecții, inclusiv Strada Știrbei Vodă, Strada C.A. Rosetti, Strada Dem I. Dobrescu, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

O altă zonă afectată în acest weekend în București este Grozăvești – Regie.

Pentru desfășurarea „Dâmbovița Delivery 2026”, circulația este restricționată începând de sâmbătă, 3 octombrie, ora 05:00, pe Splaiul Independenței, între Podul Grozăvești și Strada General Petre Popovăț, pe sensul de deplasare către Podul Ciurel.

Restricția rămâne în vigoare pe tot parcursul zilelor de sâmbătă și duminică și va fi ridicată luni, 5 octombrie, la ora 05:00.

Pentru evenimentul „Deschidem Mântuleasa”, traficul este oprit și pe Strada Plantelor.

Restricția se aplică între Strada Mântuleasa și Strada Sfântul Ștefan, începând de sâmbătă, 3 octombrie, ora 06:00, până duminică, 4 octombrie, la ora 23:00.

Șoferii care tranzitează zona Arenei Naționale din București trebuie să țină cont de alte restricții sâmbătă.

Pentru desfășurarea unui cros în Parcul Național, pe Aleea Belvedere și în zona stadionului, traficul este restricționat între orele 07:00 și 14:00 pe Strada Maior Ion Coravu, între Strada Dimitrie Marinescu și rondul de la intrarea în Arena Națională – Aleea Principală.

Duminică, 4 octombrie, după-amiază, este programat și un marș pe una dintre principalele axe nord-sud din București. Participanții vor pleca din zona Piața Universității și se vor deplasa pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, Bulevardul Gheorghe Magheru și până în Piața Victoriei.

Deplasarea este programată în jurul intervalului 15:00-16:00, iar traficul poate fi restricționat sau dirijat temporar pe traseul marșului.

Restricțiile instituite pentru Campionatul Național de Drift, „Galeriile Beller” și „Dâmbovița Delivery 2026” determină modificarea traseelor pentru șapte linii STB: 63, 90, 282, 385, N101, N110 și N119, potrivit TPBI.

Linia 63 circulă între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății – Piața Francofoniei, după care autobuzele urmează un traseu modificat pe Bd. Libertății și întorc în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385 circulă între terminalul „Valea Oltului” și zona Str. Izvor/Str. B.P. Hașdeu, după care este deviată, în ambele sensuri, pe Str. B.P. Hașdeu și Splaiul Independenței, de unde revine pe traseul obișnuit către Piața Sf. Vineri.

Linia de noapte N101 este modificată în nopțile de 2/3, 3/4 și 4/5 octombrie. Autobuzele circulă până la Piața Francofoniei, după care sunt deviate pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria și Piața Unirii.

Și linia turistică Bucharest City Tour are traseul adaptat între Piața Presei și Piața Unirii 2, fără a mai intra în zona afectată de restricțiile din jurul Pieței Constituției.

Pentru „Galeriile Beller”, modificările STB încep vineri, 2 octombrie, de la ora 23:00.

Linia 282 circulă normal între terminalul „Șoseaua Fundeni” și intersecția Strada Ceaikovski/Calea Floreasca, după care este deviată, în ambele sensuri, pe Calea Floreasca, Șoseaua Ștefan cel Mare, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, de unde revine pe traseul obișnuit.

Linia N119, în nopțile de vineri spre sâmbătă, sâmbătă spre duminică și duminică spre luni, circulă normal până la intersecția Bd. Mircea Eliade/Str. Lt. Aviator Radu Beller, după care este deviată în ambele sensuri pe Bd. Mircea Eliade, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle și Calea Dorobanți.

Pentru „Dâmbovița Delivery 2026”, linia 90 este deviată pe sensul către „M Petrache Poenaru”.

Autobuzele circulă până la intersecția Splaiul Independenței/Șoseaua Orhideelor, după care urmează Șoseaua Orhideelor, Calea Giulești, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții și Pasajul Ciurel, revenind apoi pe Splaiul Independenței. Celălalt sens rămâne nemodificat.

Linia de noapte N110 circulă deviat în nopțile de 3/4 și 4/5 octombrie, pe sensul către Cartier Giulești. De la Splaiul Independenței/Șoseaua Orhideelor, autobuzele merg pe Șoseaua Orhideelor, Calea Giulești, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții și Bulevardul Constructorilor, după care revin pe traseul obișnuit.

Separat de cele șapte linii modificate pentru evenimentele din weekend, liniile 162 și 163 circulă deviat până pe 3 octombrie, din cauza unor lucrări la rețeaua publică de canalizare de pe Strada George Zamfirescu.

Linia 162 este deviată pe sensul către „Giulești Sârbi”, de la intersecția Calea Plevnei/Șoseaua Orhideelor/Calea Giulești, prin Calea Giulești, Podul Grant și Calea Crângași. Sensul opus nu este modificat.