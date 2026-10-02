Consiliul General al Municipiului București a aprobat noi reguli pentru circulația autovehiculelor și utilajelor grele, care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2027. Taxa de acces va fi extinsă la nivelul întregului oraș, iar vehiculele de peste 5 tone vor putea circula și în timpul zilei, dacă au autorizația necesară.

În prezent, taxarea și restricțiile sunt aplicate în funcție de zonele A și B, iar accesul vehiculelor grele este limitat în anumite intervale orare. Noul regulament modifică atât aria în care se percep taxele, cât și condițiile de circulație.

Autovehiculele cu masa mai mare de 5 tone vor trebui să achite taxă de acces indiferent de zona din București în care circulă. În prezent, pentru anumite zone periferice nu este percepută o astfel de taxă. Pentru zona A, care acoperă centrul orașului, un vehicul cu masa între 5 și 7,5 tone va plăti 363 de lei pe zi. În zona B, taxa va fi de 90 de lei pe zi.

În cazul autovehiculelor cu masa cuprinsă între 12,5 și 16 tone, taxa ajunge la 1.421 de lei pe zi în zona A și la 250 de lei în zona B.

Cele mai mari tarife sunt prevăzute pentru vehiculele care depășesc 40 de tone. Acestea vor plăti 3.534 de lei pe zi sau 31.474 de lei pe lună pentru zona A, iar pentru zona B, 495 de lei pe zi sau 4.250 de lei pe lună.

Vehiculele folosite în lucrările de investiții derulate de administrația publică din București vor fi exceptate de la plata taxei, potrivit unui amendament aprobat de consilierii generali.

Noul regulament majorează și sancțiunile pentru vehiculele care intră în oraș fără autorizație și fără achitarea taxei.

Amenzile vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. În prezent, acestea sunt între 4.000 și 5.000 de lei. Poliția Locală București a anunțat anterior că transportatorii care circulă în zonele cu restricții trebuie să obțină autorizațiile necesare de la Direcția Transporturi.

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea restricțiilor orare din noul regulament.

Autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone vor putea circula pe întreg teritoriul Capitalei în baza autorizațiilor emise de PMB, după achitarea taxelor, sau în baza avizelor de circulație.

În prezent, vehiculele grele nu pot circula în București pe durata întregii zile. În perioada 1 iulie - 31 august, accesul este interzis între orele 07:00 și 20:00, iar între 20:00 și 07:00 este permis numai cu autorizație.

Între 1 septembrie și 30 iunie, circulația este interzisă între 08:00 și 19:00 și permisă, cu autorizație, între 19:00 și 08:00.

Dragoș Radu, consilier general USR, a criticat modificarea și a susținut că aceasta poate afecta atât mediul, cât și infrastructura orașului.

„Dăunător atât din punct de vedere al mediului, cât și mai ales din punct de vedere al afectării infrastructurii, indiferent că vorbim de carosabil sau de tot ceea ce produc vehiculele grele asupra clădirilor și așa mai departe”.

Grupul USR a cerut retragerea proiectului, una dintre principalele obiecții fiind eliminarea restricțiilor de circulație în timpul zilei.

„Nu suntem de acord ca în zona A să se elimine orarul. Asta înseamnă că, odată plătită taxa, eu pot să intru în centrul orașului pe Calea Victoriei cu un camion de 40 de tone. Nu suntem de acord nici cu faptul că vara le este permisă ziua circulația, atunci când temperaturile afectează mult mai mult carosabilul.

Putem să ne uităm la benzile unice de autobuz unde acolo și autobuzul e un vehicul greu și putem să vedem cum s-au vălurit toate acele benzi unice de autobuz”, a explicat Dragoș Radu. Consilierul a afirmat că extinderea taxării la nivelul întregului oraș și majorarea amenzilor sunt măsuri utile, însă consideră că noul sistem facilitează accesul vehiculelor grele.

„Valoarea taxelor, dacă ne uităm la proiectul vechi, valoarea abonamentelor a scăzut. Proiectul vechi a fost făcut fix ca să împiedice traficul greu să intre în București. Astăzi, abonamentele reprezintă pentru zona A valoarea pentru 7,9 zile, iar pentru zona B tot pe acolo. Înainte, reprezenta 10 zile. Noi facem abonamente mai ieftine ca să încurajăm pe toți acești transportatori să intre cu autovehiculele grele în oraș”.

Andrei Badiu, consilier general PNL, a declarat că intervalele orare ar urma să fie stabilite printr-un alt proiect de hotărâre, care va fi discutat într-o ședință viitoare.

„Vedeți, asta se întâmplă când se gândește o strategie sau se gândește un serviciu public și după aceea încercăm să îl ciopârțim. În realitate, acest regulament era în strânsă legătură cu orarul care a fost solicitat, a fost scos de pe ordinea de zi la solicitarea unor grupuri de colegi consilieri. În realitate, cele reclamate foarte corect de domnul Radu pot fi reglate la nivelul proiectului care stabilește orarul. În cadrul acestui proiect putem stabili intervale în orare sau zilnice sau sezoniere în funcție de condițiile meteo”, a explicat Badiu.

Pe ordinea de zi a CGMB s-a aflat și un proiect care prevedea interzicerea circulației și staționării vehiculelor de aprovizionare și curierat de luni până vineri, în intervalele 07:00-09:00 și 17:00-19:00.

Proiectul a fost însă retras de pe ordinea de zi la cererea primarului general, pentru consultare.