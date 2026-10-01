Toți cei 1.844 de arbori de pe malul Lacului Herăstrău au fost inventariați și evaluați de specialiști, iar rezultatele analizei vor sta la baza adaptării proiectului de consolidare a malurilor. Primăria Capitalei anunță că soluția tehnică va fi modificată astfel încât arborii sănătoși sau care pot fi salvați să fie protejați.

Evaluarea face parte din procesul de regenerare a Parcului Herăstrău, derulat în colaborare cu Primăria Capitalei, Administrația Domeniului Public București, Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România – filiala București-Ilfov.

Din totalul arborilor analizați, 420 sunt într-o stare bună, iar 697 au fost evaluați ca fiind într-o stare rezonabilă. Alți 403 arbori sunt într-o stare deficitară, în timp ce 54 sunt uscați. În ceea ce privește nivelul de risc, 1.070 de arbori au fost încadrați la risc scăzut, 259 la risc moderat, 74 la risc ridicat și 10 la risc extrem.

Datele arată că 1.036 dintre cei 1.844 de arbori nu necesită nicio intervenție. Pentru ceilalți au fost formulate recomandări individuale, de la lucrări de îngrijire până la eliminarea arborilor degradați sau uscați, acolo unde evaluarea tehnică o impune.

Printre intervențiile recomandate se numără îndepărtarea lemnului uscat în 408 cazuri, curățarea coroanei pentru 393 de arbori și reducerea încărcării la capătul ramurilor în 330 de cazuri. Specialiștii au identificat probleme precum compactarea solului, deficitul de apă, trunchiuri înclinate, lemn uscat și ramuri rupte.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că proiectul inițial de consolidare a malurilor, deși era considerat corect din punct de vedere hidrotehnic, nu era potrivit pentru caracterul peisagistic al parcului. „Am ales să ne oprim și să regândim proiectul pentru a salva arborii”, a spus acesta.

Modificările prevăd reducerea suprafeței betonate și amenajarea unor spații pentru flori și arbuști, fără eliminarea arborilor sănătoși sau care pot fi salvați.

Informațiile despre fiecare arbore au fost introduse în Registrul Verde al Parcului Herăstrău. Publicul poate consulta fișa și fotografiile fiecărui exemplar, inclusiv starea, nivelul de risc și intervențiile recomandate.

Procesul a pornit de la consultarea a aproape 10.000 de bucureșteni, dintre care 74,3% au indicat refacerea mediului natural printre priorități, iar 78,6% au cerut mai mulți arbori și vegetație mai densă.

Inventarierea a fost susținută printr-o investiție de 90.000 de euro a Fundației Comunitare București.