Primăria Capitalei a aprobat proiectul de reabilitare și consolidare a Podului Operei, o cale de acces crucială peste râul Dâmbovița. Decizia vine în urma votului consilierilor generali, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, după ce datele tehnice au arătat că pasajul se află într-o stare nesatisfăcătoare.

Starea fizică a pasajului necesită o intervenție urgentă pentru refacerea elementelor deteriorate de uzură și infiltrații. Baza construcției prezintă deficiențe care pot pune în pericol traficul rutier și pietonal din zonă.

„Podul de peste Dâmboviţa se află într-o stare tehnică «nesatifăcătoare». Carosabilul şi trotuarele sunt degradate, cu crăpături şi denivelări, pavelele din parcare sunt deteriorate, stâlpii de semnalizare deformaţi, grinzile de suport au fisuri, balustrada e nesigură”, informează, miercuri, Primăria Capitalei.

Amplasamentul are un rol esențial în fluidizarea traficului din București, asigurând conexiunea zilnică între centrul orașului și cartierele din vestul Capitalei, dar și accesul direct către Autostrada A1.

„Îl reparăm şi consolidăm pentru siguranţa tuturor celor care îl traversează. Lucrările sunt necesare şi pentru a proteja construcţia. Sunt prezente infiltraţii de apă, care pot afecta structura, iar podul nu are dispozitive antiseismice”, precizează sursa citată.

Calendarul de realizare a investiției se va întinde pe parcursul a doi ani, fiind împărțit în două faze principale: faza de proiectare tehnică și cea de execuție efectivă pe teren.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei anunţă că durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni, din care patru luni pentru proiectare şi 20 de luni pentru execuţie.

Podul situat în vecinătatea Operei Naționale București are o structură complexă, modificată pe parcursul deceniilor pentru a prelua un flux tot mai mare de vehicule.

În 1986, odată cu amenajarea complexă a râului Dâmboviţa, a fost construit tronsonul central al podului, cu o lăţime de 37,60 metri, iar în 1993, podul a fost lărgit, fiind păstrat un tronson de 29 de metri, iar în amonte şi aval fiind adăugate alte două tronsoane. Lăţimea totală este acum de 124,79 metri, mai arată Primăria Capitalei.