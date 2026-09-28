O capsulă a timpului ce conține documente vechi de peste un secol a fost găsită în timpul lucrărilor de reabilitare desfășurate la Turnul Sfatului din Sibiu, cel mai vizitat obiectiv turistic al municipiului. Lucrările de restaurare au demarat în ianuarie 2026 și sunt derulate în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 9,7 milioane de lei, având o durată de execuție estimată la 24 de luni. Pe parcursul acestei perioade, accesul vizitatorilor în interiorul monumentului rămâne suspendat.

Elementul misterios a fost identificat în structura acoperișului și a fost preluat imediat de echipele de specialiști pentru conservare și cercetare.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria oraşului. Astăzi, echipa constructorului care lucra în acoperiş a găsit o capsulă a timpului - un cilindru cu diametru de 15 cm şi lungime de 30 de cm. Aceasta a fost transportată la laboratorul de restaurare a Muzeului Brukenthal care se va ocupa să desfacă mănunchiul de documente din capsulă şi să le restaureze”, a anunţat Primăria Sibiu, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Primele evaluări indică faptul că actele din interior au o vechime mai mare de o sută de ani, însă detaliile exacte referitoare la conținut și perioada precisă vor fi comunicate ulterior de experții în restaurare.

Șantierul de consolidare a fost deschis pe 19 ianuarie 2026, dată la care monumentul a fost închis pentru public. Proiectul este pus în aplicare de asocierea dintre companiile Decorint SRL din Cluj-Napoca și Domino Construct Expert SRL din Mureș. Investiția de 9,27 milioane de lei este finanțată din fonduri europene nerambursabile atrase de Primăria Sibiu prin Programul Regiunea Centru.

Edificiul reprezintă o emblemă istorică ale cărei origini urcă până în secolul al XIII-lea. Turnul are o înălțime de 71 de metri, iar vizitatorii trebuiau să urce 141 de trepte pentru a admira panorama asupra centrului istoric al orașului. Printre punctele de atracție din interior se numără mecanismul ceasului, amplasat la penultimul nivel. Funcțional din decembrie 1906, ceasul a fost conceput și realizat de firma "J.J. Fuchs & Fii" din Bernberg, Saxonia.