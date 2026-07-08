Una dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume introduce un nou program prin care turiștii pot contribui la protejarea mediului și la susținerea comunităților locale. Insulele Canare au lansat o inițiativă bazată pe donații voluntare, după luni de discuții privind o posibilă taxă obligatorie pentru vizitatori, potrivit Express.

Programul îi vizează pe turiștii care ajung în Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera și El Hierro.

Inițiativa, numită Fondul de regenerare a turismului și restaurare a naturii din Insulele Canare (RegNext), are ca scop implicarea vizitatorilor în proiecte dedicate protejării arhipelagului.

Spre deosebire de alte destinații care au introdus taxe turistice obligatorii, autoritățile din Insulele Canare au ales un sistem voluntar. Călătorii vor putea face donații online, fără costuri suplimentare impuse pentru cazare sau biletele de avion.

Banii strânși vor fi direcționați către proiecte de mediu și inițiative sociale, iar turiștii vor putea urmări modul în care sunt folosite contribuțiile.

Măsura vine după ce Insulele Canare au înregistrat un număr record de vizitatori. Aproximativ 18,39 milioane de turiști au ajuns anul trecut în arhipelag, un rezultat important pentru economia locală, dar care a generat și probleme.

Creșterea numărului de vizitatori a pus presiune asupra mediului, infrastructurii și comunităților locale. În ultimii ani, locuitorii au organizat mai multe proteste prin care au cerut soluții pentru efectele turismului de masă.

Fondurile obținute prin noul program vor sprijini restaurarea habitatelor naturale, conservarea biodiversității, reducerea emisiilor și proiectele legate de adaptarea la schimbările climatice.

De asemenea, vor putea fi finanțate inițiative dedicate comunităților locale, inclusiv proiecte privind locuințele accesibile.

În prima etapă vor fi alese cinci proiecte pilot, dedicate zonelor unde impactul turismului este cel mai ridicat, precum și o inițiativă care va acoperi întregul arhipelag.