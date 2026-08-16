Litoralul românesc înregistrează cifre record în minivacanța prilejuită de Ziua Marinei și sărbătoarea de Sfânta Maria. Peste 210.000 de turiști au ales să își petreacă weekendul în stațiunile de la Marea Neagră, potrivit datelor centralizate de reprezentanții Asociației Patronale RESTO Constanța. Această afluență masivă confirmă că perioada actuală reprezintă punctul culminant al întregului sezon estival.

Reprezentanții din industria ospitalității subliniază că prezența masivă a vizitatorilor este consecința directă a investițiilor substanțiale realizate de mediul privat în ultimii ani. Aceste fonduri au fost direcționate către modernizarea unităților de cazare, extinderea rețelei de restaurante, amenajarea plajelor și diversificarea experiențelor turistice oferite pe litoral.

Pentru al doilea weekend consecutiv, structurile de primire turistică de pe litoral funcționează la capacitate maximă, fiind înregistrat un grad de ocupare integral.

„Litoralul românesc a atins, pentru al doilea weekend la rând, 100% grad de ocupare, iar peste 210.000 de turişti s-au aflat pe litoralul Mării Negre, potrivit estimărilor centralizate de noi de la principalii turoperatori specializaţi în vânzarea de Litoral românesc şi de la companiile hoteliere şi operatorii din HoReCa”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa, printr-un comunicat de presă.

În această perioadă, hotelurile, spațiile de cazare de tip apartament de vacanță și celelalte unități turistice funcționează fără locuri libere. În paralel, terasele, restaurantele, beach-barurile, cluburile și operatorii de agrement înregistrează cel mai mare flux de clienți din întregul an.

Corina Martin, preşedintele Patronalei RESTO Constanţa şi Secretar General al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), arată că aceste rezultate pozitive sunt efectul direct al capitalului investit de sectorul privat. Sumele alocate de operatori se ridică la zeci și sute de milioane de euro, fiind exemplificată în acest sens investiția de la Nibiru, evaluată la aproximativ 50 de milioane de euro.

Pe lângă investițiile în infrastructura privată, un rol decisiv în atragerea fluxului turistic l-au avut manifestările organizate în această perioadă. Festivitățile prilejuite de Ziua Marinei, festivalurile de muzică, precum și diversele evenimente private și instituționale au contribuit semnificativ la concentrarea unui număr impresionant de vizitatori într-un interval scurt de timp.

Reprezentanții din turism subliniază că serviciile au fost furnizate în condiții optime pe tot parcursul verii, cu accent pe calitatea experienței oferite celor care aleg litoralul românesc.

„Serviciile turistice au fost funcţionale, pe tot parcursul sezonului şi au fost asigurate cu responsabilitate şi grijă orientate către turist şi către experienţa de vacanţă pe litoralul românesc. Noi toţi, industria locală a ospitalităţii, am reuşit acest rezultat! E meritul hotelierilor, care au adaptat tarifele şi chiar le-au dinamizat, e meritul operatorilor HORECA, al operatorilor de plaje, al agenţiilor de turism care organizează şi vând pachete turistice de vacanţe pe litoralul românesc.

E meritul tuturor celor care promovăm, din greu, turism românesc şi care încă nu abandonăm speranţa că vom primi respect, predictibilitate şi stabilitate economică!”, a declarat Corina Martin.