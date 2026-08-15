Adormirea Maicii Domnului se celebrează pe 15 august. Importanța Sărbătorii este esențială. Minunea petrecută după depunera în mormânt a Maicii Domnului a fost descoperită de același Toma Necredinciosul.

Adormirea Maicii Domnului, ca și Nașterea, Intrarea în Biserică, Brâul Maicii Domnului sunt sărbători care arată cinstirea deosebită a Maicii Domnului și a părințiilor ei, drepții Ioachim și Ana, celebrați pe 9 septembrie. Trecerea la Domnul a Maicii Domnului s-a făcut liniștit, Maica Domnului a adormit cum se spune. Maica Domnului nu este celebrată doar în credința creștină. Sura 19 a Coranului îi este dedicată, iar mențiunea ei le întrece pe cele ale profetului Mohammed sau ale lui Isus, care e inclus în rândul profeților.

Adormirea înseamnă trecerea din sfințenia lumească, în sfințenia veșnică, Maica Domnului a fost sfântă în viață, nu putea fi altfel după moarte. Maica Domnului a adormit la Efes, cetate din Asia Mică, Turcia de astăzi. I se atribuie multe minuni, inclusiv salvarea unor marinari de la naufragiu.

Faptul că spunem La Mulți Ani! pe 15 august, nu este greșit. Toți marii sfinți din calendar, cu mici excepții (Hristos, Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul) sunt celebrați doar ca ziua în care s-au născut întru Dumnezeu, adică ziua morții lor, chiar martirică. Adică spunem La Mulți Ani! de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care sunt martirizați pe 29 iunie 69 d.Hr., dar ne codim să zicem La Mulți Ani! pe 15 august.

Viziunea Scării pe care urcau și coborau sfinții de la Cer la Pământ din Vechiul Testament se referă evident la Maica Domnului. Chiar nașterea lui Ithzak, fiul născut de Sara lui Avraam este pusă în legătură cu Mântuirea și cu Maica Domnului.

Adormirea și punerea în mormânt a Maicii Domnului nu au fost văzute de Apostolul Toma. El a ajuns abia după câteva zile la mormântul Maicii Domnului. A insistat, nu din necredință ci din dorința de a o mai vedea o dată și a pus să se deschidă mormântul. Surpriza a fost totală, Mormântul mirosea frumos a mir și alte miresme divine iar trupul nu mai era!

Trupul Maicii Domnului, de după Adormirea Fecioarei a fost luat la Cer. Era Trupul care dăduse viață Fiului lui Dumnezeu, deci nu putea fi lăsat pradă descompunerii fiindcă Maica și Hristos erau una în Trup iar Hristos era una în Ființă și Duh cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Toma Necredinciosul iată, prin acțiunea sa duce actul dumnezeirii la o treaptă și mai înaltă, fiindcă prin el a lucrat Dumnezeu revelând minunea ridicării la Cer a Maicii Domnului.

Maica Domnului a petrecut câteva zile, la Arhiepiscopul Lazăr în Cipru. Era Lazăr, cel înviat din morți în sâmbăta dinaintea Floriilor. El a trimis-o pe Maica Domnului cu o corabie, care a intrat într-o furtună devastatoare. Maica Domnului a potolit furtuna iar nava s-a deplasat ca prin magie tocmai la poalele Muntelui Athos, iar cei ce au trăit minunea au mărturisit credința: marinari, călători dar și localnicii păgâni.

Pe 15 august, este celebrată Ziua Marinei Române. Este o tradiție respectată din vremea Regelui Carol I al României, care a celebrat această Zi a Marinei, prima dată, acum 124 ani pe 15 august 1902, la Constanța.

Au loc slujbe religioase și serbări specifice. Unul dintre cele mai cunoscute locuri sacre de pelerinaj este Mânăstirea Nicula din județul Cluj care are Hramul „Adormirea Maicii Domnului”.