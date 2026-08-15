Calendar Ortodox 15 august. Adormirea Maicii Domnului, cea mai mare sărbătoare închinată Fecioarei. Rugăciunea cea mai puternică către Sfânta Maria

Adormirea Maicii Domnului este cea mai importantă sărbătoare închinată Fecioarei Maria în sezonul cald și este prăznuită în fiecare an pe 15 august. Biserica amintește cu această ocazie trecerea Maicii Domnului la cele veșnice și mutarea trupului său la cer.

Adormirea Maicii Domnului se numără printre cele mai vechi sărbători dedicate Fecioarei Maria. Originea ei este asociată cel mai probabil cu Ierusalimul, Orașul Sfânt, unde, în apropierea Grădinii Ghetsimani, se păstrează și astăzi mormântul Maicii Domnului.

Sfânta Evanghelie nu oferă informații despre momentul și împrejurările Adormirii Maicii Domnului, însă relatarea s-a păstrat în Tradiția Bisericească. Potrivit acesteia, trupul Sfintei Fecioare a fost mutat la cer, iar trecerea sa la viața veșnică este prilej de bucurie pentru credincioși.

Se spune că Sfânta Maria a mai trăit încă 11 ani după ce Mântuitorul s-a ridicat la ceruri. Îngerul Gavril este cel care a înștiințat-o pe Maica Domnul că urmează să părăsească această lume, zicând: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare”.

Înainte de a-și da duhul, Fecioara Maria și-a cerut iertare de la toată lumea, iar însuși Domnul a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Potrivit creștinortodox.ro, în acest moment s-au produs multe minuni: ochii orbilor și auzul surzilor s-au deschis, iar ologii s-au vindecat.

Apostolii din toată lumea au fost aduși de Sfântul Duh pentru a-și lua rămas bun de la Sfânta Maria, însă Sfântul Apostol Toma nu a putut ajunge la înmormântare. El a venit după trei zile și a deschis mormântul, însă în interior nu a găsit decât giulgiu. Mântuitorul a fost cel care a ridicat la ceruri trupul Maicii Sale.

„Slavă Ție, Dumnezeul nostru. Împărate ceresc. Sfinte Dumnezeule. Preasfânta Treime. Tatăl nostru. Că a Ta este împărăția. Miluiește-ne pe noi. Slavă. Doamne, miluiește-ne pe noi. Și acum. Ușa milostivirii. Apărătoare Doamna, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, că ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară”.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai importantă sărbătoare dedicată Fecioarei Maria. Pe 15 august, creștinii merg la biserică și se roagă pentru a trece mai ușor peste momentele dificile din viețile lor. Despre rugăciunea de mai jos, se spune că este extrem de puternică și poate îndeplini orice dorință.

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința). Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale. Amin.”

Se spune Tatăl Nostru, apoi „Bucură-te Marie, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre. Amin!”.