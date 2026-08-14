Credincioșii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Ziua este marcată cu cruce roșie și este legată de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul timpului. De Adormirea Maicii Domnului, oamenii merg la biserică, se roagă și pregătesc pachete cu alimente pe care le oferă de pomană pentru sufletele celor dragi care au trecut la cele veșnice.

Pomana este, în primul rând, un gest de milostenie făcut în memoria unei persoane dragi. Alimentele pot fi duse la biserică pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite celor prezenți, rudelor sau oamenilor care au nevoie de ajutor.

Înainte de sărbătoare, unele familii merg și la cimitir pentru a îngriji mormintele celor dragi, aprind lumânări și se roagă pentru sufletele acestora.

Coliva, pâinea și colacii sunt printre cele mai cunoscute produse folosite la pomeniri. În tradiția ortodoxă, coliva este legată de pomenirea celor adormiți, în timp ce pâinea și colacii fac parte din obiceiurile întâlnite la astfel de momente.

Pachetele pot conține și fructe de sezon. Merele, perele, prunele, strugurii, pepenele sau porumbul fiert ori copt sunt alegeri întâlnite frecvent în această perioadă.

Fructele sunt asociate cu roadele pământului și cu belșugul, iar în unele zone sunt duse la biserică pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite.

În funcție de tradiția familiei și de zona din care provin credincioșii, pomana poate include și mâncare pregătită acasă.

Printre preparatele întâlnite se numără sarmalele, salatele, ciorbele, plăcintele, preparatele cu orez și ciuperci sau alte feluri de mâncare pregătite pentru a fi împărțite.

După încheierea Postului Adormirii Maicii Domnului, în pachete pot fi incluse și produse de dulce.

Cozonacul, gogoșile, plăcintele cu mere sau pere, checul și prăjiturile cu nucă se numără printre dulciurile pregătite pentru pomană.

În unele familii, oamenii aleg să pună în pachete produse făcute în casă, alături de fructe și alte alimente.

Apa și vinul sunt întâlnite, de asemenea, în obiceiurile legate de pomana pentru cei adormiți.

În unele zone din țară, credincioșii dau de pomană pachete care conțin colaci, vin și o lumânare aprinsă. Vinul are o semnificație aparte în tradiția creștină și este asociat cu sângele lui Iisus Hristos în cadrul Sfintei Liturghii..

Pomana nu înseamnă întotdeauna doar alimente. În anumite zone, oamenii oferă și prosoape, batiste sau obiecte de uz casnic.

Căni, pahare, farfurii și boluri pot fi incluse în astfel de daruri, în funcție de obiceiul locului și de tradiția familiei.

Potrivit rânduielii bisericești, țigările și băuturile alcoolice nu sunt considerate potrivite pentru pomana oferită cu ocazia unei sărbători religioase.

Vinul este tratat diferit în tradiția creștină, datorită rolului său în practica liturgică. De aceea, în unele zone, acesta este inclus în pachetele de pomenire.

Dincolo de produsele alese, important este ca pomana să fie făcută cu bunăvoință și fără a urmări o recompensă, spun preoții.

Gestul de a da de pomană este legat de milostenie și de pomenirea celor care au murit. Alimentele pot fi oferite persoanelor care au nevoie de ele, rudelor, vecinilor sau celor prezenți la biserică.

Credincioșii sunt îndemnați de slujitorii bisericii să facă acest gest cu discreție și să se roage pentru sufletele celor adormiți.

Fiind o sărbătoare cu cruce roșie, 15 august este asociat cu mai multe obiceiuri populare. În unele zone, oamenii evită muncile agricole și treburile casnice precum spălatul hainelor, călcatul sau cusutul.

În această zi există și obiceiuri potrivit cărora nu este bine să te scalzi în ape curgătoare, să te tunzi sau să te întorci din drum. Acestea fac parte din tradiția populară și nu reprezintă reguli ale Bisericii.

În ziua sărbătorii, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și se roagă pentru sănătate, liniște și ocrotire. Pentru cei care au pierdut persoane apropiate, ziua reprezintă și un moment de pomenire și rugăciune pentru cei adormiți.