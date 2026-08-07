Comunitatea religioasă și lumea culturală din Dobrogea sunt în doliu după trecerea la cele veșnice a părintelui Anghel Dincu. Slujitor devotat al Arhiepiscopiei Tomisului, realizator de televiziune iubit și dirijor recunoscut în muzica corală, preotul s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire spirituală și artistică bogată. Trista veste a fost confirmată vineri, 7 august, de către familie și de foștii săi colegi din Corul Vox Maris.

Recunoașterea părintelui Anghel Dincu a depășit granițele parohiilor în care a slujit datorită activității sale din mediul audiovizual. În anul 1997, acesta a pus bazele emisiunii cultural-religioase „Lumina lui Hristos”, difuzată de postul Neptun TV din Constanța.

Debutul producției a avut loc la 1 ianuarie 1997, fiind concepută sub forma unui dialog deschis între realizator și publicul telespectator. Părintele aborda subiecte teologice și culturale complexe, răspundea în direct întrebărilor adresate de cetățeni și promova valorile creștine într-o epocă în care prezența clericilor în televiziunile private era o raritate. Formatul s-a bucurat de un succes deosebit, devenind unul dintre cele mai longevive programe ale postului Neptun TV, unde părintele Anghel Dincu a îndeplinit dublul rol de realizator și prezentator.

Născut în localitatea Oltina, părintele Anghel Dincu a urmat studii riguroase, fiind licențiat al Facultății de Teologie din București și absolvent al Școlii de Canto Clasic. Pasiunea sa pentru muzică s-a manifestat încă din tinerețe, începând să cânte în ansambluri corale de la vârsta de 14 ani. Pe parcursul întregii sale existențe, misiunea preoțească și arta muzicală s-au împletit armonios.

Din punct de vedere pastoral, a slujit o lungă perioadă în Parohia Lazu. Conform datelor istorice furnizate de Arhiepiscopia Tomisului, Anghel Dincu a fost numit preot paroh în anul 1999, iar din luna noiembrie a anului 2014 a continuat activitatea de slujire în calitate de preot II.

Pe lângă activitatea la altar și în televiziune, părintele s-a remarcat ca un dirijor de excepție. Începând cu anul 2007, a preluat conducerea Corului de Cameră „Ioan D. Chirescu” din Cernavodă, o emblemă a tradiției corale românești. Sub bagheta sa, formația a fost prezentă la numeroase festivaluri și evenimente de anvergură culturală și religioasă. În anul 2017, conducerea muzicală a acestui ansamblu a fost preluată de dirijorul Manuel Vasile Bălănică.

De asemenea, numele părintelui Anghel Dincu rămâne strâns legat de activitatea Corului Vox Maris și a Corului Metamorphosis, ansamblu pe care l-a coordonat cu dăruire.

Dispariția regretatului preot și om de cultură a provocat o adâncă suferință în rândul celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el. Membrii Corului Vox Maris au transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare.

„A plecat dintre noi părintele Anghel Dincu”, au transmis aceștia, evocând anii petrecuți împreună și ultima reunire a prietenilor din Corul Metamorphosis.

Profund afectați de pierderea suferită, fosti colegi și-au exprimat respectul și recunoștința pentru tot ce a construit de-a lungul anilor.

„Vocile noastre îți aduc un ultim omagiu”, au mai scris membrii corului, exprimându-și speranța unei reîntâlniri „acolo Sus”.

La rândul ei, familia îndoliată a transmis un mesaj de credință și nădejde, precizând că părintele a plecat spre întâlnirea cu „iubitul său prieten, Domnul Iisus”.