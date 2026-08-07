Familia lui Dan Diaconescu trece printr-un moment dificil, după ce Mario Diaconescu, fratele fostului patron OTV, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul. Deși a evitat întotdeauna atenția publică, Mario Diaconescu a avut un rol important în activitatea desfășurată de fratele său, fiind implicat în dezvoltarea televiziunilor OTV și DDTV și figurând inclusiv ca acționar.

Mario Diaconescu a dus o viață discretă și a refuzat să își expună familia în spațiul public. Conform informațiilor apărute de-a lungul timpului în spațiul public, acesta era căsătorit și avea un fiu.

Deși a preferat să stea departe de atenția publică, Mario Diaconescu a rămas un apropiat al fratelui său și s-a implicat în proiectele acestuia, inclusiv în activitatea Partidului Poporului.

Una dintre puținele sale apariții publice a avut loc în 2016, la înmormântarea tatălui său, Nicolae Diaconescu, desfășurată la Caracal. Și atunci, Mario Diaconescu a preferat să păstreze distanța față de jurnaliști.

Potrivit informațiilor apărute în presă, el a contribuit la dezvoltarea OTV încă din primii ani de funcționare ai postului și a continuat să gestioneze o parte dintre activitățile fratelui său și după condamnarea acestuia.

Familia Diaconescu îl mai are pe Nicolae, fratele cel mare al fostului realizator TV. Acesta este inginer specializat în mentenanța aeronavelor Boeing 737 și lucrează de mai mulți ani în Scoția, în industria aeronautică.

La fel ca Mario, și Nicolae a preferat să stea departe de atenția publică.

Într-o ediție a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dan Diaconescu a vorbit despre frații săi și despre relația apropiată pe care o avea cu aceștia.

„Nu, niciodată. (Nr. Dacă i-a fost rușine fratelui cu el). Fratele mare este asociat afacerilor mele. „Dr Boeing” este geniul nostru din familie. Dacă mă vedeți pe mine sau vi se pare că sunt cel mai deștept, trebuie să aflați că fratele mijlociu este geniul familiei noastre pentru că a avut doar 10 pe linie din clasa 1 până în clasa a-12-a și apoi cei cinci ani de facultate de Aeronave a avut doar 10”, spunea Dan Diaconescu.

„Celălalt frate a rămas tot timpul în România. El a fost un deschizător de drumuri în business, eu m-am apucat să vând fulare în căminele studențești. El, fiind mare, deja vindea bere și alte lucruri specifice capitalismului studențesc din perioada respectivă. Suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, automat eu am fost cel mai răsfățat. Tatăl meu avea grijă de noi, de toți cei trei la un loc”, declara Dan Diaconescu.

În aceeași emisiune, fostul realizator TV a vorbit și despre tatăl său, aviator de profesie, despre care spune că le-a influențat parcursul și le-a oferit experiențe deosebite în copilărie.

„Și tatăl meu era un vizionar pentru că a trimis o scrisoare către Casa Albă. Toți trei suntem niște produși ai tatălui nostru care ne duceam în vacanțele noastre, în weekenduri, la baza de la Deveselu, unde am avut o oază mică de libertate în Caracal, unde aveam un teren de volei, piscină, un teren de tenis. Eram copii de aviator și aveam un statut preferențial”, își amintea Dan Diaconescu.