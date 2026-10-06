Fernando Alonso este aproape de revenirea în Rally Dakar, în ianuarie 2027, într-un proiect care îl va aduce la start cu un prototip Prodrive bazat pe Dacia Sandrider și adaptat pentru a purta identitatea Aston Martin. Pilotul spaniol, care și-a prelungit recent contractul cu Aston Martin în Formula 1, ar urma să revină în competiția de rally-raid alături de fostul său copilot Marc Coma.

Informația a fost relatată marți, 6 octombrie, de mai multe publicații specializate, printre care SoyMotor, Motorsport și L'Équipe. Acordul final nu este încă semnat oficial, însă proiectul este deja în pregătire, iar primele teste ale mașinii sunt programate pentru perioada următoare.

Alonso nu va concura cu un automobil dezvoltat de la zero de Aston Martin. Mașina ar urma să fie un prototip din categoria T1+, construit de Prodrive pentru programul Dacia Sandriders și adaptat ulterior pentru noul proiect.

Este vorba despre aceeași bază tehnică pe care Nasser Al-Attiyah a folosit-o pentru victoria din Dakar 2026. După încheierea programului Dacia, Prodrive a preluat mașinile și infrastructura aferentă, iar noul proiect ar urma să folosească experiența acumulată în acest program. Caroseria va primi identitatea vizuală Aston Martin, în timp ce dezvoltarea și operarea tehnică vor rămâne în responsabilitatea Prodrive.

Primele teste ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Potrivit informațiilor publicate în Spania, vehiculele și camioanele de asistență asociate proiectului se află deja în Marea Britanie, iar inginerul Daniel Gratacós este așteptat să participe la primele sesiuni de testare.

Pentru Alonso, revenirea la Dakar ar însemna și refacerea echipajului din 2020. Marc Coma, de cinci ori câștigător al Dakarului la categoria moto, este indicat drept copilotul cu care spaniolul ar urma să concureze din nou.

Cei doi au participat împreună la Dakar 2020, când Alonso a debutat în celebra cursă cu un Toyota Hilux. Echipajul a încheiat competiția pe locul 13 în clasamentul general, după o ediție în care Alonso a obținut rezultate bune în mai multe etape, dar a fost afectat și de incidente. În etapa a zecea, Toyota pilotată de spaniol a suferit un accident spectaculos.

La acea participare, Alonso a demonstrat că poate concura la un nivel competitiv și într-o disciplină foarte diferită de Formula 1. Revenirea ar fi însă făcută cu o mașină T1+ mult mai apropiată de actualele cerințe ale competiției.

Proiectul este cu atât mai interesant cu cât Alonso nu intenționează să renunțe la Formula 1. Pilotul în vârstă de 45 de ani și-a prelungit recent contractul cu Aston Martin pentru sezonul 2027.

Calendarul Dakarului îi permite, cel puțin în principiu, să participe la rally-raid înaintea începerii noului sezon de Formula 1. Ediția 2027 este programată oficial între 1 și 15 ianuarie, în Arabia Saudită, astfel încât competiția se desfășoară cu câteva săptămâni înaintea pregătirilor pentru noul sezon de F1.

Alonso a lăsat deja să se înțeleagă că pregătește noi proiecte în afara Formulei 1. Înaintea Marelui Premiu de la Sepang, pilotul spaniol a vorbit despre posibilitatea unor „surprize” în perioada următoare și despre dorința de a explora noi limite în motorsport.

În jurul proiectului Aston Martin este vehiculat și numele lui Sébastien Loeb. Campionul francez de nouă ori în WRC ar putea face parte din aceeași structură, însă situația sa nu este încă definitivată.

L'Équipe notează că există discuții în acest sens, dar Loeb analizează și alte variante pentru viitorul său în rally-raid. Prin urmare, prezența sa alături de Alonso la Dakar 2027 trebuie tratată în continuare ca o posibilitate, nu ca o informație confirmată oficial.

Organizatorii Dakar au publicat deja informații despre ediția din 2027 și mențin Arabia Saudită ca gazdă a competiției. Cursa este programată pentru perioada 1-15 ianuarie 2027, iar traseul va continua să exploreze teritoriul saudit.

Pentru Fernando Alonso, o participare ar reprezenta a doua experiență la Dakar, după debutul din 2020. De această dată, el ar avea la dispoziție un prototip din categoria de vârf T1+, dezvoltat de Prodrive pe baza mașinii care a câștigat ediția precedentă.