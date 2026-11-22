Un fast-food este construit nu doar pe viteză, ci și pe psihologia consumatorului. În spatele zâmbetului de la casă și a ofertelor colorate stau strategii bine calculate, menite să te facă să plătești mai mult pentru același lucru sau chiar pentru mai puțină valoare. Iată cele mai frecvente păcăleli pe care le folosește industria.

Ambalajele sunt gândite să înșele ochiul. Cartofii sunt așezați în cutie astfel încât să umple vizual spațiul, chiar dacă în realitate există goluri.

Același principiu se aplică și la unele bowl-uri sau salate: ingredientele mai scumpe sunt puse la vedere, iar baza este mai generoasă cu elemente ieftine.

„Mai doriți sos?”, „Punem extra brânză?”, „Mai adăugăm un pește?”.

Fiecare supliment pare ieftin luat separat. Împreună, însă, pot crește nota cu 10-15 lei.

Sosurile și brânza topită au cost de producție foarte mic și adaos comercial mare. Sunt printre cele mai rentabile produse din tot meniul.

Meniul combinat este prezentat ca fiind cea mai bună opțiune. În realitate, dacă aduni prețul produselor luate separat, diferența este deseori minimă sau chiar inexistentă, mai ales când există promoții pe produse individuale.

Combo-ul are rolul de a simplifica alegerea și de a te direcționa spre varianta care convine mai mult localului, nu neapărat ție.

Puțini realizează cât de profitabilă este băutura. Costul real al unui pahar de suc din dozator este extrem de mic.

De aceea aproape toate strategiile de upselling includ mărirea băuturii.

Odată ce ai acceptat meniul, treci ușor la varianta large, iar restaurantul încasează bani frumoși pe apă carbogazoasă, sirop și gheață.

Cea mai eficientă tehnică rămâne întrebarea politicosă: „Îl facem mare?”.

Diferența de preț între meniul mediu și cel mare este de obicei mică, între 4 și 8 lei. În schimb, cantitatea de cartofi și de băutură crește vizibil.

Problema este că majoritatea oamenilor nu termină porția mare. Cartofii se răcesc, băutura devine apoasă, iar restul ajunge la gunoi.

Pentru restaurant, însă, marja este excelentă: cartofii prăjiți și băuturile carbogazoase costă foarte puțin și aduc cel mai mare profit.

Cel mai bun filtru este să știi dinainte ce vrei. Dacă intri în local fără o decizie clară, ești mult mai vulnerabil la întrebările de upselling. Calculează uneori prețul separat al produselor și compară cu meniul.

Și, mai ales, nu te lăsa atras automat de varianta „large” doar pentru că diferența pare mică. De multe ori, porția medie este suficientă.

Fast-food-ul nu este neapărat o înșelătorie, dar nici un teren neutru. Este un sistem bine pus la punct, în care fiecare întrebare, fiecare ambalaj și fiecare combinație de preț au un scop. Iar scopul principal nu este să mănânci mai bine, ci să plătești mai mult.