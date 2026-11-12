De ce s-au micșorat porțiile de alcool de la 50 la 40 ml

Porțiile de băuturi spirtoase servite în baruri și restaurante au început să fie întâlnite tot mai des în variante de 40 ml, în locul celor de 50 ml, iar măsura dublă este calculată la 80 ml, față de 100 ml. Ce se ascunde însă în spatele schimbării e mai interesant.

Schimbarea poate avea legătură cu standardizarea servirii și cu preocuparea pentru cantitatea de alcool consumată, însă nu există un standard internațional care să impună peste tot aceste gramaje.

Un reper important este oferit de Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din Statele Unite (NIAAA). Potrivit instituției, o băutură standard conține aproximativ 14 grame de alcool pur. Această cantitate se regăsește, de exemplu, într-o porție de aproximativ 44 ml de băutură spirtoasă cu o concentrație alcoolică de 40%.

Diferența dintre 40 și 50 ml nu este neglijabilă. La o băutură cu 40% alcool, o porție de 40 ml conține aproximativ 12,6 grame de alcool pur, în timp ce una de 50 ml ajunge la aproape 15,8 grame. Prin urmare, reducerea porției înseamnă cu aproximativ 20% mai puțin alcool în pahar, dacă tăria băuturii rămâne aceeași.

Și în Marea Britanie există reguli diferite față de practica întâlnită în alte țări. Serviciul Național de Sănătate (NHS) explică faptul că o unitate de alcool înseamnă 8 grame de alcool pur. Pentru gin, vodcă, rom și whisky, ghidul britanic folosește ca exemplu o porție mică de 25 ml, în timp ce una de 35 ml este considerată o măsură mare.

Așadar, cantitatea de 40 ml nu reprezintă o regulă universală, ci un reper apropiat de unitățile standard folosite în anumite sisteme de evaluare a consumului. Mărimea porției trebuie raportată întotdeauna și la concentrația alcoolică a băuturii.

Reducerea de la 50 la 40 ml poate avea și o explicație comercială: dintr-o sticlă de 700 ml se obțin 17 porții de 40 ml, față de 14 porții de 50 ml. Pentru localuri, diferența poate influența costurile și politica de prețuri.

Nu există însă dovezi că barurile și restaurantele din România ar fi obligate printr-o lege generală să servească doar 40 sau 80 ml. Alegerea gramajului ține de politica localului, cu obligația de a informa corect clientul asupra cantității oferite.