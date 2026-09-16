Top 5 greșeli când le servești băuturi invitaților

Servirea de băuturi când ai oaspeți pare un gest simplu, dar poate face diferența între o seară reușită și una stângace. Mulți gazde fac, fără să-și dea seama, greșeli care îi deranjează pe invitați sau strică atmosfera. Iată cele mai frecvente cinci greșeli la servirea băuturilor și felul în care le poți evita învățând de la specialiștii din restaurante.

Este greșeala numărul unu. Vinul se toarnă maxim pe două treimi din pahar, ideal pe jumătate sau puțin peste, ca să se poată elibera aromele. Berea nu trebuie să ajungă până la buză, iar cocktailurile au nevoie de spațiu. Un pahar plin ochi arată neglijent, se varsă ușor și este greu de ținut în mână.

Vinul alb și spumantul prea calde, vinul roșu scos direct de la frigider, berea călduță sau whisky-ul fără opțiunea de gheață. Temperatura potrivită schimbă complet gustul. Oferă întotdeauna băuturile în condițiile în care se savurează cel mai bine.

Servești mai întâi pe prietenii apropiați și lași invitații mai puțin cunoscuți la urmă. Sau, și mai rău, nu ai deloc variante non-alcoolice. Apa bună, sucuri sau băuturi răcoritoare trebuie să fie la fel de ușor accesibile. Nimeni nu trebuie să se simtă stânjenit că nu bea alcool.

Ții sticla pe după spate, atingi paharul cu gâtul sticlei, torni pe lângă sau prinzi sticla greșit. Gestul transmite lipsă de control. Ține sticla de baza gâtului, toarnă calm și evită să atingi paharul.

Pui pur și simplu vin roșu în față tuturor sau lași sticla pe masă spunând „luați-vă singuri”. O gazdă atentă întreabă: „Ce vă pot oferi?” și se asigură că toată lumea are ceva de băut, fără să forțeze.

Servirea băuturilor este un gest de ospitalitate. Când este făcută cu atenție, temperatura potrivită și grijă față de toți invitații, contribuie enorm la atmosfera unei seri reușite.