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Cât de periculoase sunt băuturile fierbinți și ce cantitate îți pune sănătatea în pericol - Studiu

Cât de periculoase sunt băuturile fierbinți și ce cantitate îți pune sănătatea în pericol - StudiuCafea. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Persoanele care preferă să consume ceaiul sau cafeaua la temperaturi extrem de ridicate pot înregistra un risc de până la trei ori mai mare de a dezvolta carcinom scuamos esofagian, una dintre principalele forme de cancer ale esofagului. Aceasta este concluzia unui studiu vast desfășurat pe parcursul a 14 ani pe un eșantion de aproximativ 980.000 de persoane din Marea Britanie. Cercetarea, publicată în International Journal of Cancer, conform Mediafax, arată că atât gradul de temperatură al lichidului, cât și frecvența consumului au un impact direct asupra sănătății.

Cercetătorii au observat că riscul crescut de trei ori se aplică în cazul celor care au declarat că preferă băuturile „foarte fierbinți” în comparație cu persoanele care le consumă doar „calde”. În ceea ce privește adenocarcinomul esofagian, cealaltă formă de cancer analizată în cadrul aceleiași cercetări, nu a fost identificată o asociere similară.

Cât de periculoase sunt băuturile fierbinți și ce cantitate îți pune sănătatea în pericol - Studiu

Pe lângă temperatura propriu-zisă, volumul zilnic consumat joacă un rol important în evaluarea riscurilor. Ajustând datele în funcție de temperatura declarată, autorii studiului au constatat că persoanele care consumă cel puțin șase băuturi fierbinți pe zi au un risc cu 71% mai mare de a dezvolta carcinom scuamos esofagian comparativ cu cele care consumă mai puțin de șase cești pe zi.

Cercetarea a fost coordonată de dr. Keren Papier, epidemiolog nutrițional în cadrul Departamentului de Sănătate a Populației al Universității Oxford. Din punct de vedere al eșantionului, acesta reprezintă cel mai amplu studiu realizat până în prezent pe această temă la nivel global.

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Ceai

Ceai. Sursa foto. Pixabay

Măsurarea temperaturii și limitele cercetării

Metodologia s-a bazat pe chestionarea participanților, care au fost rugați să își încadreze preferințele în categorii precum „foarte fierbinte”, „fierbinte” sau „cald”. Autorii recunosc că una dintre limitele majore ale cercetării este lipsa unei măsurători exacte a temperaturii în grade Celsius, datele fiind bazate pe percepția subiectivă a fiecărei persoane.

Cu toate acestea, rezultatele obținute în Marea Britanie confirmă concluziile unor studii anterioare derulate în regiuni din Asia, Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu. În aceste zone, consumul tradițional de ceai sau mate la temperaturi de cel puțin 70°C a fost asociat în mod constant cu un risc crescut de cancer esofagian.

De ce pot deveni periculoase lichidele la temperaturi mari

Explicația tiințifică din spatele acestui fenomen este legată de leziunile termice repetate asupra celulelor care căptușesc mucoasa esofagului. Procesul continuu de deteriorare și regenerare celulară provocat de arsurile minore poate favoriza apariția modificărilor maligne. Pe lângă temperatura băuturilor, factori majori de risc recunoscuți pentru carcinomul scuamos rămân fumatul și consumul de alcool.

Clasificarea nu este una nouă la nivel internațional. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, parte a Organizației Mondiale a Sănătății, a încadrat încă din anul 2016 consumul de băuturi foarte fierbinți în categoria factorilor „probabil carcinogeni pentru oameni”.

Câte cazuri ar putea fi evitate și ce recomandă specialiștii

Conform estimărilor făcute de autorii cercetării, aproximativ un caz din șapte de carcinom scuamos esofagian înregistrat în Marea Britanie ar putea fi prevenit dacă populația ar renunța la consumul băuturilor „foarte fierbinți” în favoarea celor la temperaturi mai moderate. Studiul nu oferă un timp fix de așteptare în minute înainte de a consuma cafeaua sau ceaiul, dar sugerează o abordare preventivă simplă.

Fiona Osgun, responsabilă pentru informațiile de sănătate la Cancer Research UK, organizația care a finanțat această cercetare, subliniază că regula de bază este lăsarea lichidului să se răcească până când devine confortabil de băut. Totuși, Cancer Research UK consideră că datele actuale nu justifică impunerea unor reglementări prin care cafenelele sau restaurantele să fie obligate să servească băuturile la temperaturi reduse.

La rândul său, profesorul Muy-Teck Teh, specialist în oncologie moleculară la Queen Mary University of London, a amintit că percepția asupra temperaturii este un factor pur subiectiv. Din acest motiv, datele arată o asociere clară, însă interpretarea unei relații cauzale directe trebuie făcută cu prudență.

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