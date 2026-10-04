Vremea

Val de aer cald peste România. Temperaturile urcă până la 26 de grade

Val de aer cald peste România. Temperaturile urcă până la 26 de gradetoamna / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Românii se vor putea bucura de o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie. Un val de aer cald va aduce maxime de până la 26 de grade Celsius în unele zone ale țării, după zilele reci de la începutul lunii. Încălzirea va fi resimțită mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde valorile termice vor depăși frecvent 20 de grade.

Potrivit meteorologilor schimbarea circulației maselor de aer va favoriza creșterea temperaturilor, însă diferențele mari dintre valorile înregistrate ziua și cele din timpul nopții pot duce la apariția ceții. În zonele depresionare, condițiile meteorologice vor favoriza și formarea brumei, potrivit prognozei ANM.

Temperaturile vor ajunge la 26 de grade în Capitală

După episodul de frig din ultimele zile, vremea va intra într-un proces de încălzire, pe măsură ce aerul cald va pătrunde în țară. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și sud-vestul României, unde maximele vor trece de 20 de grade Celsius.

Prognoza AccuWeather indică o încălzire semnificativă și în București, unde temperaturile ar putea urca până la 25-26 de grade Celsius săptămâna viitoare. Valorile vor fi considerabil mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

toamnă

Toamnă. Sursa foto: AI

În multe regiuni, precipitațiile vor continua să fie puține, iar vremea va rămâne, în general, stabilă, cu numeroase intervale însorite.

Începând de joi, meteorologii estimează o nouă răcire a vremii, însoțită de o scădere a temperaturilor și de o creștere a cantităților de precipitații.

Temperaturile se vor menține peste normal în prima parte a lunii octombrie

Prognoza meteorologică pentru intervalul 5-12 octombrie 2026 indică temperaturi medii mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

În săptămâna 12-19 octombrie, valorile termice medii vor continua să depășească normele climatologice în toate regiunile. Cele mai mari abateri sunt estimate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste cele obișnuite în sud și nord-vest, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale.

Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit până la finalul lunii

Pentru perioada 19-26 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele specifice sezonului în întreaga țară. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în jumătatea vestică a României.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Ultima săptămână a intervalului analizat, 26 octombrie - 2 noiembrie, va aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în sud-estul țării, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

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