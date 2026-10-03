Deși luna octombrie aduce, în general, temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, vremea urmează să se schimbe în a doua jumătate a lunii. Meteorologii estimează o răcire a vremii, iar primele ninsori ar putea apărea în zonele montane din România încă de la jumătatea lunii octombrie. Predealul se numără printre localitățile în care sunt prognozați primii fulgi de nea, începând cu 16 octombrie.

Potrivit estimărilor meteorologice, prima parte a lunii octombrie va aduce vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi peste mediile climatologice. Maximele vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius, în timp ce diminețile și nopțile vor fi mai reci, în special în depresiunile intramontane.

Precipitațiile vor fi deficitare în numeroase regiuni, însă situația se va schimba treptat în a doua jumătate a lunii, când temperaturile vor începe să scadă, iar în zonele montane vor apărea condiții favorabile pentru ninsori.

Schimbarea vremii va fi resimțită mai întâi în regiunile montane, în special în localitățile situate la altitudini de peste 1.000 de metri. Aici, temperaturile mai scăzute favorizează apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, chiar înainte de începerea oficială a sezonului de iarnă.

Conform prognozei meteo, pe 16 octombrie, în Predeal ar putea apărea primii fulgi de zăpadă. Pentru această zi sunt estimate o temperatură maximă de aproximativ 7 grade Celsius și o minimă care va coborî în jurul valorii de 0 grade.

Condițiile meteorologice din a doua jumătate a lunii octombrie ar putea aduce ninsori și în alte localități montane aflate la altitudini ridicate. În aceste zone, temperaturile vor scădea semnificativ, iar precipitațiile ar putea fi mixte sau sub formă de ninsoare.

Astfel, locuitorii din stațiunile montane ar putea avea parte de primele episoade de iarnă încă din luna octombrie, în timp ce în regiunile joase vremea va rămâne, în general, mai blândă.

Ce trebuie să știe bucureștenii

În Capitală, răcirea vremii este așteptată mai târziu decât în zonele montane. Potrivit estimărilor AccuWeather pentru luna noiembrie 2026, temperaturile vor începe să scadă în prima parte a lunii, iar valorile nocturne ar putea coborî sub pragul de îngheț.

Prognoza indică data de 10 noiembrie drept posibilul moment al primelor temperaturi negative din București. Pentru această zi sunt estimate o maximă de 8 grade Celsius și o minimă de -1 grad Celsius.

Spre deosebire de zonele montane, unde primii fulgi de zăpadă ar putea apărea încă de la jumătatea lunii octombrie, în București instalarea temperaturilor negative este așteptată abia în noiembrie. Estimările pe termen lung pot suferi însă modificări pe măsură ce se apropie datele respective.