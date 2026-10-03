Numărul autoturismelor înmatriculate în București și județul Ilfov a ajuns la aproape 2,9 milioane de unități. Dimensiunea exactă a parcului auto reiese din datele Registrului Auto Român pentru anul 2025, prezentate de Primăria Capitalei. În total, este vorba despre 2.867.404 autovehicule.

Dintre acestea, aproape 1,3 milioane sunt încadrate de municipalitate în categoria vehiculelor vechi și poluante. Mai exact, 461.251 de mașini sunt încadrate ca Non-Euro, Euro 1, Euro 2 sau Euro 3, în timp ce alte 835.856 de autoturisme au norma de poluare Euro 4.

Dimensiunea parcului auto devine mai ușor de înțeles prin raportare la spațiul necesar pentru staționare. Un loc de parcare standard are o lățime de 2,5 metri și o lungime de 5 metri, însemnând o suprafață de circa 12,5 metri pătrați.

Dacă toate cele 2.867.404 autoturisme ar fi așezate simultan în astfel de locuri, suprafața totală ocupată ar ajunge la 35,84 milioane de metri pătrați, respectiv aproape 36 de kilometri pătrați. Suprafața este comparabilă cu cea a unui sector întreg din București și este mai mare decât Sectorul 2. Numai locurile de parcare propriu-zise, fără străzi, trotuare sau alte spații de manevră, ar reprezenta aproximativ 15% din suprafața administrativă a Capitalei.

O parcare funcțională necesită însă și alei de circulație, spații de manevră și căi de acces. Luând în calcul o estimare de 20 de metri pătrați pentru fiecare autoturism, cu tot cu spațiul de circulație aferent, cele aproape 2,9 milioane de mașini ar ocupa peste 57 de milioane de metri pătrați. Aceasta înseamnă între 57 și 60 de kilometri pătrați, respectiv aproape un sfert din suprafața totală a Bucureștiului. Ca o altă comparație, doar suprafața locurilor de parcare ar fi de circa 17 ori mai mare decât Principatul Monaco.

Datele privind parcul auto au fost furnizate de autorități în contextul proiectului de introducere a unei Zone cu Nivel Scăzut de Emisii în București. Municipalitatea propune ca primele măsuri de restricționare să fie aplicate de la 1 noiembrie 2027, în zona centrală, pentru vehiculele Non-Euro. În această primă etapă ar fi vizate 80.507 autoturisme, adică circa 3% din totalul analizat.

Ulterior, restricțiile ar urma să fie extinse treptat pentru restul normelor de poluare:

Euro 1 din anul 2028

Euro 2 din anul 2029

Euro 3 din anul 2030

Euro 4 din anul 2031

Euro 5 din anul 2032

Planul se află în stadiul de propunere. Modul de aplicare, sistemul de control și eventualele sancțiuni vor fi stabilite prin hotărâri ale Consiliului General. Primarul general Ciprian Ciucu a indicat drept posibilă soluție folosirea camerelor pentru identificarea automată a vehiculelor.

Justificarea municipalității pentru introducerea acestor restricții este legată de poluarea provocată de traficul rutier. În centrul Bucureștiului, analiza realizată de Primărie indică existența unui „hot-spot” de aproximativ 3,2 kilometri pătrați, unde media anuală a dioxidului de azot depășește limita admisă de 40 µg/m³. În anul 2023, se estima că aproximativ 47.000 de locuitori erau expuși unor concentrații peste această valoare.

În anumite zone de tip „canioane stradale” din centrul orașului, peste 80% din concentrația de NO2 provine din traficul auto. În Piața Unirii, contribuția traficului este estimată la circa trei sferturi din total.

Situația poluării rămâne o problemă critică, în condițiile în care România a fost condamnată în anul 2020 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru depășirea sistematică și persistentă a limitelor pentru PM10 în București. Informațiile recente arată că problemele persistă: în anul 2024 s-au înregistrat 70 de depășiri ale valorii-limită pentru PM10, iar numărul depășirilor pentru mai mulți poluanți a crescut după 2020 în diverse stații de monitorizare.

Condițiile vor deveni și mai riguroase din anul 2030, când vor intra în vigoare noile standarde europene. Limita anuală pentru NO2 va scădea de la 40 la 20 µg/m³, cea pentru PM10 va fi redusă de la 40 la 20 µg/m³, iar limita pentru PM2,5 va scădea de la 25 la 10 µg/m³.