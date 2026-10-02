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Cum se poate reduce consumul de combustibil. Recomandările experților auto

Cum se poate reduce consumul de combustibil. Recomandările experților autobord masina. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care vor să reducă consumul de combustibil pot începe prin eliminarea greutății inutile din mașină și prin demontarea accesoriilor care afectează aerodinamica. Expertul auto Dale Gillespie spune că obiectele rămase în vehicul după vacanțe, dar și portbagajele de plafon sau suporturile pentru biciclete, pot contribui la creșterea consumului, potrivit Mirror.

Cum se poate reduce consumul de combustibil

Potrivit lui Gillespie, golirea mașinii de lucrurile care nu mai sunt necesare poate avea un efect direct asupra costurilor cu combustibilul.

După o vacanță, mulți șoferi lasă în mașină echipamente, bagaje sau diferite accesorii și amână să le scoată. Expertul atrage însă atenția că greutatea suplimentară se poate reflecta în consum.

Echipamentele uitate în mașină pot conta

Printre obiectele care pot rămâne în vehicul se află echipamentul de camping sau alte lucruri folosite în concedii.

„Echipamentul de camping, suporturile pentru biciclete, toate se adună și au un impact asupra consumului de combustibil”, a explicat el.

Nu doar greutatea contează. Unele accesorii montate la exterior pot afecta și modul în care aerul circulă în jurul mașinii.

Suporturile pentru biciclete, de exemplu, pot duce la un consum mai mare de combustibil sau la reducerea autonomiei unei mașini electrice, atât prin greutatea adăugată, cât și prin rezistența aerodinamică suplimentară.

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Sofer. Sursa foto: AI

Portbagajul de plafon poate crește consumul chiar și atunci când este gol

Un alt element pe care șoferii îl pot lăsa montat mult timp este portbagajul de plafon. Gillespie spune că acesta poate continua să afecteze consumul chiar și atunci când nu este folosit.

„Un alt lucru la care nimeni nu se gândește vreodată este greutatea adăugată de portbagajul de plafon gol”, a spus el.

Potrivit expertului, efectul asupra consumului nu este neglijabil.

„Poate crește consumul de combustibil cu 1% până la 2,6%”, a adăugat Gillespie, potrivit aceleiași surse.

Demontarea accesoriilor care nu sunt necesare și scoaterea obiectelor grele lăsate în mașină pot fi, astfel, printre cele mai simple măsuri prin care șoferii pot încerca să reducă consumul.

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