Taxa auto se calculează diferit în statele europene, iar România a introdus din 2026 un sistem care ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare a autoturismului. În alte țări, proprietarii plătesc în funcție de emisiile de CO₂, greutatea sau puterea mașinii. O analiză publicată de revista italiană Al Volante arată că în Franța și Polonia nu există un impozit anual de deținere pentru autoturismele private, în timp ce Italia pregătește scutiri pentru milioane de vehicule începând din 2027.

În România, impozitul anual pentru mijloacele de transport este administrat de autoritățile locale. Începând cu 1 ianuarie 2026, calculul pentru autoturismele cu motoare termice include atât capacitatea cilindrică, cât și norma de poluare.

Cilindreea este împărțită în unități de câte 200 cm³ sau fracțiuni din această capacitate, iar pentru fiecare unitate se aplică suma corespunzătoare categoriei vehiculului. Norma de poluare influențează valoarea impozitului. Astfel, pentru mașinile încadrate în categorii Euro mai vechi, tarifele sunt, în general, mai ridicate decât pentru vehiculele cu aceeași cilindree, dar cu o normă de poluare mai bună.

Principalele elemente luate în considerare sunt:

capacitatea cilindrică a motorului;

norma de poluare, precum Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6;

tariful stabilit pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune;

eventualele majorări și ajustări locale permise de lege;

impozitul suplimentar aplicabil autoturismelor cu valoare mare de achiziție.

Pentru mașinile care au costat peste 375.000 de lei, legislația prevede și un impozit special de 0,9%, aplicat diferenței dintre valoarea de achiziție și acest prag. Suma finală datorată de proprietari poate varia în funcție de hotărârile autorităților locale, în limitele stabilite de legislație.

Pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică între 1.601 și 2.000 cm³, valorile de bază prevăzute pentru 2026 diferă în funcție de norma de poluare. În această categorie, pentru un motor de 1.600 cm³ exact se aplică însă tranșa de până la 1.600 cm³ inclusiv, nu cea destinată motoarelor mai mari.

Pentru autoturismele între 1.601 și 2.000 cm³, tarifele legale de bază sunt:

Non-Euro – Euro 3: 29,7 lei pentru fiecare 200 cm³;

Euro 4: 28,5 lei pentru fiecare 200 cm³;

Euro 5: 26,7 lei pentru fiecare 200 cm³;

Euro 6: 25,1 lei pentru fiecare 200 cm³;

Hibrid cu emisii de CO₂ peste 50 g/km: 24,6 lei pentru fiecare 200 cm³.

De exemplu, în cazul unui autoturism Euro 4 cu motor de 2.000 cm³, capacitatea se împarte la 200, rezultând zece unități de calcul. Aplicând tariful de 28,5 lei, rezultă un impozit de bază de 285 de lei anual, înaintea eventualelor ajustări locale. Pentru o mașină Euro 4 cu motor de exact 1.600 cm³, tariful corespunzător categoriei sale este de 18,8 lei pentru fiecare 200 cm³. În acest caz, impozitul de bază este de 150,4 lei anual.

În Germania, impozitul anual pentru autoturisme este cunoscut sub denumirea de Kraftfahrzeugsteuer sau Kfz-Steuer.

Formula utilizată combină capacitatea motorului cu emisiile de dioxid de carbon. Pentru vehiculele pe benzină, componenta corespunzătoare cilindreei este de 2 euro pentru fiecare 100 cm³, în timp ce pentru motoarele diesel tariful este de 9,50 euro pentru aceeași capacitate.

La această valoare se adaugă o sumă determinată de emisiile CO₂, calculată progresiv pentru cantitatea care depășește pragul exceptat. Potrivit analizei Al Volante, tariful suplimentar poate varia între 2 și 4 euro pentru fiecare gram de CO₂, în funcție de nivelul emisiilor.

Franța se numără printre statele europene care nu mai percep un impozit anual de deținere pentru autoturismele private. Vechea vinietă anuală a fost eliminată în 2001, însă proprietarii suportă alte costuri fiscale, în special la înmatricularea vehiculelor.

Taxele pot fi calculate în funcție de caracteristicile tehnice ale mașinii și de cantitatea de dioxid de carbon emisă. Pentru autoturismele cu emisii ridicate se pot aplica taxe importante la prima înmatriculare.

Există și o componentă ecologică bazată pe greutatea vehiculului. Conform valorilor prezentate de Al Volante, aceasta este progresivă și poate ajunge de la 10 euro pe kilogram pentru anumite intervale de masă până la 30 de euro pe kilogram pentru pragurile superioare. Astfel, lipsa unui impozit anual nu înseamnă că utilizarea sau cumpărarea unui autoturism este scutită de alte obligații fiscale.

În Regatul Unit, impozitul pe autovehicule este denumit Vehicle Excise Duty (VED), cunoscut și drept Road Tax. Pentru mașinile înmatriculate începând din aprilie 2017, suma datorată în primul an este influențată de emisiile CO₂.

Din al doilea an, proprietarii achită, în general, un tarif anual standard. Pentru perioada aprilie 2026 – martie 2027, acesta este de 200 de lire sterline.

În cazul autoturismelor cu preț de listă de peste 40.000 de lire la achiziția de noi, se aplică și o suprataxă anuală de 440 de lire, timp de cinci ani, începând din al doilea an de taxare. Pentru anumite vehicule fără emisii, pragul aferent suprataxei este de 50.000 de lire.

În Spania, proprietarii autoturismelor plătesc Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, prescurtat IVTM. Taxa este administrată de autoritățile municipale, iar valoarea sa depinde de puterea fiscală a vehiculului.

Acest indicator, cunoscut drept caballos fiscales, este stabilit în funcție de caracteristicile motorului, inclusiv capacitatea cilindrică și numărul cilindrilor.

Legislația națională stabilește pragurile minime de taxare, însă administrațiile locale pot aplica majorări. Din acest motiv, proprietarii unor mașini identice pot achita sume diferite în funcție de localitatea în care acestea sunt înregistrate.

În Polonia nu există o taxă anuală generală pentru deținerea autoturismelor private de pasageri.

În schimb, se aplică o acciză, denumită Akcyza, în principal în legătură cu achiziția și introducerea vehiculului pe piață.

Valoarea acesteia este stabilită în funcție de capacitatea cilindrică și de sistemul de propulsie. Prin urmare, sistemul polonez este diferit de cel românesc, unde impozitul pe mijloacele de transport este datorat anual.

În Țările de Jos, impozitul pentru autovehicule este cunoscut drept Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Calculul ține cont de masa proprie a autoturismului, tipul de combustibil folosit și provincia în care este înregistrat vehiculul. Potrivit revistei Al Volante, mașinile diesel și cele alimentate cu GPL au, în general, costuri fiscale mai mari decât autoturismele comparabile pe benzină.

În acest sistem, greutatea mașinii reprezintă unul dintre principalele criterii pentru stabilirea sumei datorate.

Belgia aplică sisteme de taxare care pot varia între Flandra, Valonia și Bruxelles. Proprietarii achită o taxă la înmatriculare, calculată în funcție de caracteristicile și impactul asupra mediului ale autoturismului.

Separat, există o taxă anuală de circulație, cunoscută sub denumirile Taxe de Circulation și Verkeersbelasting. Aceasta este determinată în principal de puterea fiscală a mașinii, asociată capacității cilindrice sau puterii motorului.

Valoarea finală depinde și de regiunea în care autoturismul este înmatriculat.

În Portugalia, taxa anuală pentru autovehicule se numește Imposto Único de Circulação (IUC).

Pentru autoturismele înmatriculate din 2007, formula utilizată include capacitatea cilindrică și emisiile oficiale de CO₂.

La acestea se adaugă un coeficient determinat de anul primei înmatriculări.

În acest fel, suma plătită reflectă atât caracteristicile motorului, cât și impactul vehiculului asupra mediului.

Suedia utilizează un mecanism de taxare în care emisiile de dioxid de carbon au un rol central.

Taxa anuală, denumită Fordonsskatt, depinde de nivelul emisiilor și de combustibilul utilizat. Pentru vehiculele pe benzină și motorină cu emisii ridicate este prevăzută o componentă majorată, denumită malus.

Aceasta se aplică în primii trei ani de la înmatricularea autoturismului. Începând cu al patrulea an, nivelul taxei scade, conform regulilor sistemului suedez.

În Italia, impozitul anual pentru deținerea unui autoturism este cunoscut drept bollo auto. În mod tradițional, calculul se face în funcție de puterea motorului, exprimată în kilowați, și de norma de poluare Euro.

Guvernul italian a aprobat în septembrie 2026 o măsură prin care milioane de vehicule urmează să fie scutite de acest impozit în anul 2027. Scutirea vizează autoturismele cu o putere de până la 80 kW, echivalentul a aproximativ 109 cai-putere, precum și motocicletele eligibile. Măsura ar urma să se aplice unui singur vehicul pentru fiecare beneficiar și este prevăzută, deocamdată, doar pentru 2027.

Potrivit estimărilor prezentate la momentul aprobării, aproximativ 14,5 milioane de autovehicule și motociclete ar urma să beneficieze de eliminarea temporară a taxei, cu un impact bugetar de peste două miliarde de euro.

Autoritățile italiene au anunțat că intenționează să transforme ulterior scutirea într-o măsură permanentă.