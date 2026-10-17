Franța și Germania au convenit asupra unei poziții comune care ar putea modifica planurile Uniunii Europene privind eliminarea treptată a mașinilor noi cu motoare pe benzină și motorină din 2035. Acordul prevede reducerea emisiilor medii de CO₂ ale flotelor auto cu 90%, în locul obiectivului de 100%, și introduce cerințe mai stricte privind proveniența componentelor folosite pentru aceste mașini.

Înțelegerea a fost încheiată vineri, la Bruxelles, în marja reuniunii liderilor europeni.

Compromisul urmărește să răspundă atât solicitărilor Germaniei de a oferi producătorilor mai multă flexibilitate, cât și cererilor Franței de a proteja industria auto europeană în fața concurenței internaționale.

Deocamdată, regulile aflate în vigoare nu se schimbă. Acordul franco-german reprezintă un pas în negocierile privind viitorul legislației europene, iar modificările trebuie aprobate prin procedurile legislative ale UE.

Potrivit compromisului, producătorii auto ar urma să reducă până în 2035 emisiile medii de CO₂ ale flotelor cu 90%, față de nivelul de referință stabilit de legislația europeană. Propunerea inițială a Comisiei Europene permitea compensarea unei părți din emisiile rămase, însă noua formulă discutată de cele două țări ar elimina această posibilitate pentru diferența de 10%.

O astfel de modificare ar putea permite comercializarea anumitor automobile cu motoare termice și a unor modele hibride și după 2035, în funcție de forma finală a legislației europene.

Acordul include și cerințe privind producția europeană. Aproximativ 70% dintre componentele unei mașini, fără a lua în calcul bateriile, ar urma să fie fabricate în Europa. În cazul bateriilor, obiectivul discutat este ca 10% din conținut să provină din surse europene.

„Asta creează o preferinţă europeană, ca fabricile noastre să nu devină simple linii de asamblare”, a explicat o sursă de la Palatul Élysée.

Germania, unde își au sediul constructori importanți precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, a contestat în repetate rânduri calendarul eliminării emisiilor pentru automobilele noi. Autoritățile de la Berlin au cerut reguli care să permită producătorilor să comercializeze în continuare anumite modele cu motoare termice sau hibride după 2035.

Franța a susținut, în schimb, introducerea unor condiții mai stricte privind originea componentelor, astfel încât industria auto europeană să beneficieze de un avantaj în raport cu producătorii din afara Uniunii, în special cei din China.

Compromisul leagă cele două obiective: o posibilă relaxare a regulilor privind emisiile și o preferință pentru produsele fabricate în Europa.

Germania a solicitat și extinderea listei țărilor care ar putea fi incluse în acest mecanism. Astfel, Norvegia, Islanda, Elveția și Marea Britanie ar putea beneficia de regulile privind originea europeană a produselor, dacă semnează acorduri cu UE și garantează acces echitabil companiilor europene la contractele publice și la finanțări.

Înțelegerea ar putea întâmpina opoziție chiar în Germania. Ministrul german al Mediului, membru al Partidului Social-Democrat, a susținut o țintă de reducere a emisiilor de 95%, cu compensarea diferenței de 5% prin utilizarea oțelului cu emisii reduse.

Divergențele arată că există în continuare dezacorduri privind nivelul de flexibilitate acordat producătorilor auto și măsurile necesare pentru reducerea emisiilor.

În luna iulie, liderii Franței și Germaniei le-au cerut miniștrilor să negocieze o soluție comună până în toamnă. În iunie, Franța și alte șase state membre se opuseseră relaxării obiectivelor europene.

Pentru șoferi, acordul nu produce efecte imediate. Legislația europeană actuală stabilește reducerea cu 100% a emisiilor de CO₂ ale mașinilor și dubelor noi începând din 2035, ceea ce echivalează, în practică, cu eliminarea vânzărilor de modele noi care emit CO₂ la eșapament.

Regula nu interzice circulația automobilelor pe benzină și motorină deja înmatriculate. Proprietarii acestora vor putea continua să le folosească potrivit legislației aplicabile.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a propus reducerea obiectivului de la 100% la 90%, după presiunile venite din partea Germaniei, Italiei și a industriei auto.

Următorul pas îl reprezintă dezbaterea și votul din Parlamentul European, programat pentru 23 noiembrie, la Strasbourg, potrivit informațiilor prezentate. Ulterior, Parlamentul European și guvernele statelor membre vor trebui să ajungă la un acord asupra formei finale a regulilor.

Până la încheierea procedurii legislative, obiectivul de reducere cu 100% a emisiilor pentru mașinile și dubele noi rămâne regula prevăzută pentru 2035.